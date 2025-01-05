الرياضة - 06:31 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 06:31 مساءً - مرتبات شهر يناير 2025.. بالتزامن مع بداية شهر يناير، يبحث الكثير من العاملين بالقطاع العام والخاص، عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، فضلًا عن أماكن الصرف

مرتبات شهر يناير 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مرتبات شهر يناير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــــا.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

يبدأ صرف مرتبات شهر يناير 2025 لـ العاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية يوم 22 يناير 2025، ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام، ويستمر حتى يوم 26 يناير 2025.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025

- يكون صرف مرتبات شهر يناير 2025، يوم 22 يناير للعاملين في الهيئات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- ويكون صرف مرتبات شهر يناير 2025، يوم 23 يناير للعاملين في الهيئات والوزارات الآتية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

قيمة مرتبات شهر يناير 2025

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2025

وحددت المالية أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2025، وهي كالآتي:

-فروع البنوك المختلفة.

- البريد المصري.

- ماكينات الصرف الآلي ATM.