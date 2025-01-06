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الرياضة - 02:15 - تراجع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:15 - تراجع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:15 - تراجع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 02:15 مساءً - سعر الذهب الآن.. تراجع سعر الذهب الآن في مصر، ليواصل حالة التراجع التي شهدها على مدار اليوم الإثنين 6 يناير 2025، وتزامنا مع تراجع سعر الذهب العالمي، الذي سجل نحو 2641.25 دولار للأونصة.

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مجالات عدة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــــــا.

سعر الذهب الآن في مصر
سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر

شهد سعر الذهب المحلي حالة من التراجع عل مدار اليوم الإثنين، نتيج لتراجع سعر الذهب العالمي، وأيضا التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، مما زاد من الضغط السلبي على سعر الذهب.

إذ افتتح الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في محافظات مصر عند 3735 جنيه للجرام ليتداول حاليا عند المستوى 3725 جنيها للبيع، و 3700 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4257.25 جنيه 4228.5 جنيه
عيار 22 3902.5 جنيه 3876.25 جنيه
عيار 21 3725 جنيها 3700 جنيها
عيار 18 3192.75 جنيه 3171.5 جنيه
عيار 14 2483.25 جنيه 2466.75 جنيه
عيار 12 2128.5 جنيه 2114.25 جنيه

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب الآن عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر عند 4257.25 جنيه للبيع، و 4228.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب الآن عيار 22 تراجعا داخل محلات الصاغة عند 3902.5 جنيه للبيع، و 3876.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

تراجع سعر الذهب الآن في مصر لعيار 21، الأكثر مبيعًا في مصر عند 3725 جنيهًا للبيع، و 3700 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3192.75 جنيه للبيع، و 3171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

تراجع سعر الذهب الآن عيار 14 في السوق المحلي عند 2483.25 جنيه للبيع، و 2466.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب المحلي
سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب الآن في مصر لعيار 12 في مصر تراجعا عند 2128.5 جنيه للبيع، و 2114.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب الآن في مصر لعيار 9، حالةً من التراجع عند 1596.5 جنيه للبيع، و 1585.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب الآن في مصر ليسجل 29800 جنيه للبيع، و 29600 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2641.25 دولار للبيع، و 2640.98 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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