ديمبلي يرهن موسمه مع باريس سان جيرمان بساعات باتيك وروليكس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 02:09 مساءً - كشف عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان، عن رهانه الأكبر مع الفريق، خلال منافسات الموسم الجاري.

وقال ديمبلي في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب "قلت في بداية الموسم إنني سأسجل بعض الأهداف، ووصلت إلى 10 أهداف بعد التتويج بكأس السوبر الفرنسي".

وأضاف اللاعب الدولي: "لقد راهنت مع أصدقائي، لن أكشف عن عدد الأهداف التي قلت لهم إنني سأسجلها، لكن وعدت بإهدائهم ساعات باتيك وروليكس".

وواصل "أتمنى أن أسجل الكثير من الأهداف، وأعتقد أن فوزنا بكأس السوبر على حساب موناكو كان مستحقًّا، لم نفقد الأمل في هز الشباك سواء في أول ربع ساعة أو حتى آخر دقيقة".

وأتم "أتمنى أن يستمر البي إس جي في حصد الألقاب، ونتأهل في دوري أبطال أوروبا، وأواصل أيضًا تسجيل المزيد من الأهداف".

وتوج باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسي بهدف سجله ديمبلي في الدقيقة 92 من المباراة التي أقيمت أمس الأحد على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

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