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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025 - أخبار كلمتك

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025 - أخبار كلمتك

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 06:55 مساءً - الدوري الإنجليزي، يستضيف ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح  نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب "أنفيلد".
 

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025 

وجاءت قائمة القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كالتالي:

Arena Sport 3 HD (كرواتيا) عبر القمر الصناعي Eutelsat W2، التردد: 11678 أفقي، معدل الترميز: 30000

Arena Sport 2 HD Premium (صربيا) عبر القمر الصناعي Telecom 2A، التردد: 12380 أفقي، معدل الترميز: 30000

Diema Sport 2 HD (بلغاريا) عبر القمر الصناعي Eutelsat W2، التردد: 11595 عمودي، معدل الترميز: 27500
 فيما أعلن روبن أموريم المدير النفي لفريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليفربول، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب "أنفيلد".

 

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول 

ويبدأ مانشستر يونايتد مباراة ليفربول كالتالي:

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تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

ويقود محمد صلاح قائد المنتخب الوطني تشكيل ليفربول الذي جاء كالتالي:"

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موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم


تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي


تذاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD 1.

ويسعى ليفربول بقيادة مديره الفني آرني سلوت لمواصلة النتائج الإيجابية من أجل رفع عدد نقاطه في صدارة الترتيب.

فيما يأمل روبن أموريم في قيادة مانشستر يونايتد لفوز أمام متصدر الترتيب، وبدء استعادة توازن الشياطين الحمر.

موقف ليفربول ومانشستر يونايتد

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق 5 نقاط عن آرسنال أقرب ملاحقيه الذي تعادل أمام برايتون بالجولة ذاتها أما مانشستر يونايتد فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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