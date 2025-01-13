اتحاد الكرة يخطر سيراميكا بتغيير ملعب مباراته ضد طلائع الجيش بكأس مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 08:20 مساءً - اتحاد الكرة، تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، خطابًا من اتحاد الكرة، بتغيير ملعب مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، في دور الـ١٦ من بطولة كأس مصر.

وبحسب خطاب اتحاد الكرة، فقد تقرر نقل المباراة إلى ستاد القاهرة الدولي بدلًا من ستاد المقاولون العرب.

موعد مباراة سيراميكا وطلائع الجيش

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق ١٧ يناير في تمام الثانية والنصف ظهرًا.

وذكر اتحاد الكرة في خطابه، أنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يتم لعب وقت إضافي، وفي حالة استمرار التعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

كان فريق سيراميكا كليوباترا تأهل إلى دور الـ١٦ بعدما فاز على لافيينا بنتيجة ٣/٠ في دور الـ٣٢ من البطولة.

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