الرياضة - 06:41 - شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2025 وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 06:41 مساءً - هل تفكر في التقديم لمعهد معاوني الأمن لعام 2025؟ ما هي الشروط اللازمة للقبول وكيف يمكنك التقديم بطريقة صحيحة؟ تابع التفاصيل هنا لتعرف كل ما تحتاجه للالتحاق بهذا المعهد.

معهد معاوني الأمن 2025

وتقدم كلمتك لقرائها في السطور التالية كلَّ ما يخص شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2025وكيفية التقديم؟، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا.

موعد التقديم لمعهد معاوني الأمن 2025

-يبدأ موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2025«الدفعة 11 للذكور والإناث من يوم السبت 4 يناير، ويستمر حتى يوم الإثنين 17 فبراير 2025.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن

-الدخول إلي موقع وزارة الداخلية وتسجيل البيانات من خلال الضغط هنـا.

1- أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين دون تجنس أو ازدواج جنسية.

2-السن ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا ولا يزيد على 23 عامًا في تاريخ فتح باب التقديم.

3-المؤهل الدراسي أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

4-السمعة والسجل الجنائي أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.

5-ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة حكومية أو من أحد معاهد معاوني الأمن أو أي مؤسسة تعليمية أخرى، إلا بعد مرور 4 سنوات على الأقل.

7-اللياقة الصحية والبدنية اجتياز الفحوص الطبية والنفسية واختبارات السمات واللياقة البدنية.

8-ألا يقل الطول عن 170 سم للذكور و160 سم للإناث.

9-أن يكون الوزن مناسب وفق المعايير المحددة.

10-الحالة الاجتماعية ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج.

أماكن سحب كراسات التقديم

للذكور

-معهد معاوني الأمن بطرة: يشمل القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال وجنوب سيناء.

-معهد وادي النطرون: يشمل البحيرة، الإسكندرية، مطروح، غرب الدلتا.

-معهد 6 أكتوبر: يشمل الجيزة، بني سويف، الفيوم، المنيا.

-معهد سوهاج: يشمل أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد.

للإناث

-معهد معاوني الأمن بطرة: لجميع المحافظات.

ما هي الأوراق المطلوبة ل التقديم في معهد معاوني الأمن؟

الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد معاوني الأمن 2025 تشمل الاتي:

1-صورة من شهادة الميلاد «مميكنة أو مستخرجة حديثًا».

2-صورة من بطاقة الرقم القومي.

3-عدد 4 صور شخصية حديثة، مقاس 4x6.

4-صورة من شهادة التعليم «الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها».

5-شهادة طبية من مستشفى حكومي تُثبت خلو المتقدم من الأمراض المعدية والمزمنة.

7-شهادة حسن السير والسلوك من جهة العمل أو المدرسة أو من أقرب قسم شرطة.

8-الموقف من التجنيد.

9-قيد فردي للطالب لبيان أنه غير متزوج.

10-قيد عائلي للأب.

11-قيد عائلي للجدود من ناحية الأب والأم.

12-مفردات مرتب الأب والأم.

13-استمارة التقديم التي يمكن الحصول عليها من موقع وزارة الداخلية أو من معهد معاوني الأمن.