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أبرزهم بيرسي تاو وعمر كمال، غيابات الأهلي أمام سموحة في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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أبرزهم بيرسي تاو وعمر كمال، غيابات الأهلي أمام سموحة في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أبرزهم بيرسي تاو وعمر كمال، غيابات الأهلي أمام سموحة في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 08:56 مساءً - الأهلي، أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز غدا الثلاثاء. 

ويغيب عن الأهلي أمام سموحة كل من: مصطفى مخلوف - محمد هاني - عمر كمال - خالد عبد الفتاح - كريم فؤاد - علي معلول - مصطفى أبو الخير - محمد عبد الله - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - بيرسي تاو.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري 

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف ‏داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور ‏وعمر الساعي وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.‏

 

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لخوض مباراة سموحة المقرر لها غدًا الثلاثاء فى الدوري؛ حيث يدخل الأحمر معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمباراة الغد.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة منافسة سموحة في الرابعة عصر غد الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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