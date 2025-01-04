الرياضة - 05:06 - سعر الذهب الآن.. التذبذب يضرب محلات الصاغة بنهاية تعاملات 4 يناير 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 05:06 مساءً - سعر الذهب اليوم.. انخفض سعر الذهب في محلات الصاغة المختلفة بمختلف أعيرته اليوم السبت 4 يناير 2024، ليسجل سعر الذهب عيار الأكثر انتشارًا نحو 3755 جنيهًا للبيع، و3730 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

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سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن في أسواق الصاغة بمصر نحو 4291.5 جنيه للبيع، و4262.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم السبت 4 يناير 2025 في الأسواق إلى 3933.75 جنيه للبيع، و3907.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت نحو 3755 جنيهًا للبيع، و3730 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل في محال المجوهرات نحو 3218.5 جنيه للبيع، و3197.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو 2503.25 جنيه للبيع، و2486.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في الأسواق إلى 2145.75 جنيه للبيع، و2131.5 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجلت أسعار أوقية الذهب الآن نحو 2639.87 دولار للبيع، و2639.18 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 4 يناير 2025 نحو 30040 جنيهًا للبيع، و29840 جنيهًا للشراء.