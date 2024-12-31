الرياضة - 05:41 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:41 صباحاً - أسعار الذهب اليوم.. شهدت أسعار الذهب في مصر، تراجعا بقيمة 10 جنيهات خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، حيث سجل عيار 21 نحو 3720 جنيهًا، في حين سجل عيار 24 نحو 4251 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 3188 جنيهًا.

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فيما بلغ أسعار الذهب عيار 14 نحو 2480 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 29760 جنيها، والأوقية (وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، سجلت 2604 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب بعد المصنعية

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و700 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار 21 من 3780 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار 18 نحو 3248 جنيهًا، ووصل سعر عيار 14، إلى 2540 جنيهًا.

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

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