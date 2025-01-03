ما بين الثغرة والموقف الصعب، توقعات نجم الأهلي لمباراة شباب بلوزداد بأبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

ما بين الثغرة والموقف الصعب، توقعات نجم الأهلي لمباراة شباب بلوزداد بأبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

إصابة 12 إسرائيليا إثر التدافع إلى الملاجئ عقب إطلاق صاروخ من اليمن - أخبار كلمتك

إصابة 12 إسرائيليا إثر التدافع إلى الملاجئ عقب إطلاق صاروخ من اليمن - أخبار كلمتك

الكيمكوات بـ 30 جنيها وانخفاض الجوافة، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور - أخبار كلمتك

الكيمكوات بـ 30 جنيها وانخفاض الجوافة، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي وشباب بلوزداد ويوفنتوس ضد ميلان - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي وشباب بلوزداد ويوفنتوس ضد ميلان - أخبار كلمتك

موضوع خطبة الجمعة "الأولى"، مساجد مصر تتحدث عن "فما ظنكم برب العالمين" صناعة الأمل - أخبار كلمتك

موضوع خطبة الجمعة "الأولى"، مساجد مصر تتحدث عن "فما ظنكم برب العالمين" صناعة الأمل - أخبار كلمتك

هل توجد قروض بضمان الأراضي في البنك الزراعي؟ - أخبار كلمتك

هل توجد قروض بضمان الأراضي في البنك الزراعي؟ - أخبار كلمتك

33.7 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

33.7 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

Watch It تطرح بوسترات أبطال مسلسل إقامة جبرية (صور) - أخبار كلمتك

Watch It تطرح بوسترات أبطال مسلسل إقامة جبرية (صور) - أخبار كلمتك

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 - أخبار كلمتك

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 - أخبار كلمتك

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 04:10 صباحاً - يبحث العديد من الموظفين وطلاب المدارس والجامعات لعام 2025 , حول موعد موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2025 للموظفين والطلاب وهي إجازة عيد الميلاد المجيد لعام 2025.

 

ومن خلال السطور التالية يستعرض موقع بوابة" كلمتك "، موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025.

 

وحول موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025، فمن المقرر أن يكون موعد اول اجازة رسمية في العام الجديد 2025 للموظفين والطلاب وهو يوم الثلاثاء 7 يناير المقبل 2025، وهو موعد إجازة عيد الميلاد المجيد رسمية مقبلة للقطاعين العام والخاص بمناسبة إجازة عيد الميلاد المجيد.

 

عدد أيام إجازات المصريين في يناير 2025

وتتضمن عدد أيام إجازات المصريين في يناير 2025 ما يلي:

 

ـ 7 يناير 2025 يوم الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

- 25 يناير يوم السبت بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

 

وتبدأ أول إجازة رسمية يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم إجازة ثورة 25 يناير تحل يوم سبت في العام الجديد وهو عطلة أسبوعية.

 

كما يشمل شهر يناير إجازات أسبوعية تتوافق مع أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع وهي أيام.

الجمعة  3 يناير 2025.

السبت  4 يناير 2025.

 الجمعة 10 يناير 2025.

السبت 11 يناير 2025.

الجمعة 17 يناير 2025.

السبت 18 يناير 2025.

الجمعة 24 يناير 2025.

السبت 25 يناير 2025.

 وبالتالي يصبح مجموع الإجازات الرسمية والأسبوعية في شهر يناير 9 أيام.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025، كلمتك

 

أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025

كشفت أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025، عن عدد أيام إجازات المدارس والجامعات خلال العام الدراسي، وتتضمن:

- إجازة 7 يناير (الثلاثاء 7 يناير 2025).

- إجازة 25 يناير (السبت 25 يناير).

- إجازة منتصف العام الدراسي الجديد وتبدأ من الأحد 26 يناير.

- 4 أيام إجازة بمناسبة عيد الفطر (الإثنين 31 مارس حتى الخميس 3 أبريل 2025

- إجازة شم النسيم (الإثنين 21 أبريل 2025).

- إجازة عيد تحرير سيناء (الجمعة 25 أبريل 2025).

- إجازة عيد العمال (الخميس 1 مايو 2025).

- إجازة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى (الجمعة 6 يونيو، وقفة عرفات، حتى يوم الخميس 12 يونيو).

- 26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

- 30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

- 23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

- 4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوي الشريف.

- 6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

موضوع خطبة الجمعة "الأولى"، مساجد مصر تتحدث عن "فما ظنكم برب العالمين" صناعة الأمل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق