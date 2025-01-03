موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 04:10 صباحاً - يبحث العديد من الموظفين وطلاب المدارس والجامعات لعام 2025 , حول موعد موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2025 للموظفين والطلاب وهي إجازة عيد الميلاد المجيد لعام 2025.

ومن خلال السطور التالية يستعرض موقع بوابة" كلمتك "، موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025.

وحول موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025، فمن المقرر أن يكون موعد اول اجازة رسمية في العام الجديد 2025 للموظفين والطلاب وهو يوم الثلاثاء 7 يناير المقبل 2025، وهو موعد إجازة عيد الميلاد المجيد رسمية مقبلة للقطاعين العام والخاص بمناسبة إجازة عيد الميلاد المجيد.

عدد أيام إجازات المصريين في يناير 2025

وتتضمن عدد أيام إجازات المصريين في يناير 2025 ما يلي:

ـ 7 يناير 2025 يوم الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

- 25 يناير يوم السبت بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وتبدأ أول إجازة رسمية يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم إجازة ثورة 25 يناير تحل يوم سبت في العام الجديد وهو عطلة أسبوعية.

كما يشمل شهر يناير إجازات أسبوعية تتوافق مع أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع وهي أيام.

الجمعة 3 يناير 2025.

السبت 4 يناير 2025.

الجمعة 10 يناير 2025.

السبت 11 يناير 2025.

الجمعة 17 يناير 2025.

السبت 18 يناير 2025.

الجمعة 24 يناير 2025.

السبت 25 يناير 2025.

وبالتالي يصبح مجموع الإجازات الرسمية والأسبوعية في شهر يناير 9 أيام.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025، كلمتك

أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025

كشفت أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025، عن عدد أيام إجازات المدارس والجامعات خلال العام الدراسي، وتتضمن:

- إجازة 7 يناير (الثلاثاء 7 يناير 2025).

- إجازة 25 يناير (السبت 25 يناير).

- إجازة منتصف العام الدراسي الجديد وتبدأ من الأحد 26 يناير.

- 4 أيام إجازة بمناسبة عيد الفطر (الإثنين 31 مارس حتى الخميس 3 أبريل 2025

- إجازة شم النسيم (الإثنين 21 أبريل 2025).

- إجازة عيد تحرير سيناء (الجمعة 25 أبريل 2025).

- إجازة عيد العمال (الخميس 1 مايو 2025).

- إجازة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى (الجمعة 6 يونيو، وقفة عرفات، حتى يوم الخميس 12 يونيو).

- 26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

- 30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

- 23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

- 4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوي الشريف.

- 6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

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