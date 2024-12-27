الرياضة - 09:06 - درجة الحرارة اليوم.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:06 صباحاً - درجة الحرارة اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم وحالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، متوقعة سقوط أمطار على بعض المناطق، ونشاط الرياح في مختلف أنحاء البلاد.

درجة الحرارة اليوم

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يسود اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، طقس بارد نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

اضطراب حركة الملاحة البحرية

وحذرت هيئة الأرصاد، من اضطراب الملاحة البحرية على (بورسعيد - رفح - العريش)، بحيث تكون سرعة الرياح (من 40 إلى 50 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 2: 3 متر).

وذكرت «الأرصاد» أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (4:3) درجة مئوية، ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة ببعض المناطق.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة 27-12-2024

ونوهت بأنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 27-12-2024

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي:

درجات الحرارة اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 17 10 العاصمة الإدارية 18 09 6 أكتوبر 17 08 بنها 17 10 دمنهور 16 09 وادي النطرون 18 08 كفر الشيخ 16 09 المنصورة 17 10 الزقازيق 17 11 شبين الكوم 16 10 طنطا 16 09 دمياط 18 10 بورسعيد 19 10 الإسماعيلية 20 09 السويس 19 09 العريش 18 07 رفح 17 06 رأس سدر 18 10 نخل 15 01 كاترين 12 00 الطور 20 10 طابا 20 06 شرم الشيخ 21 12 الإسكندرية 18 10 العلمين 17 09 مطروح 17 08 السلوم 16 08 سيوة 15 06 رأس غارب 23 11 الغردقة 24 12 سفاجا 24 11 مرسى علم 24 12 شلاتين 27 16 حلايب 25 17 أبو رماد 24 16 رأس حدربة 23 17 الفيوم 17 05 بني سويف 17 05 المنيا 18 04 أسيوط 17 03 سوهاج 19 05 قنا 20 07 الأقصر 20 06 أسوان 21 08 الوادي الجديد 20 04 أبو سمبل 21 07

نصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية

ودعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتجنب الوقوف تحت الأشجار أو اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.