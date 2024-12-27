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الرياضة - 09:06 - بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:06 - بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:06 - بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:06 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، مقارنةً بآخر تحديث سجله مؤشر شاشات البنوك العاملة في مصر، فسجل سعره في البنك الأهلي نحو 50.92 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة.

سعر الدولار اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديثًا مستمرًّا لـ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024
سعر الدولار بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 50.98 جنيه 50.82 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 50.92 جنيه 50.82 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي 50.92 جنيه 50.82 جنيه
سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.95 جنيه 50.85 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.92 جنيه 50.82 جنيه
سعر الدولار في بنك البركة 50.92 جنيه 50.82 جنيه
سعر الدولار في المصرف المتحد 50.92 جنيه 50.82 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.92 جنيه 50.82 جنيه
سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50.96 جنيه 50.86 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 27 ديسمبر

سعر الدولار مقابل في البنك المركزي

- 50.98 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل في بنك مصر

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل في البنك الأهلي

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل في بنك قناة السويس

- 50.95 جنيه للبيع.

- 50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل في بنك الإسكندرية

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل في بنك البركة

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل في المصرف المتحد

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل في البنك التجاري الدولي

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل في بنك قطر الوطني

- 50.96 جنيه للبيع.

- 50.86 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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