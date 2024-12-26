الدوري المصري، أسامة فيصل وياو أنور يقودان هجوم البنك الأهلي أمام سيراميكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:20 مساءً - الدوري المصري، أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي أمام سيراميكا



وجاء التشكيل البنك على النحو التالي:

حراسة المرمى.. أحمد صبحى

خط الدفاع.. سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو

خط الوسط.. سيرجى أكا، أحمد النادرى، محمد إبراهيم، جريندو

خط الهجوم.. أسامة فيصل، ياو أنور



وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، محمد فتحى، خالد عبد الشافي، سيد نيمار، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد مدبولى، محمد هلال.

مباراة البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ويستضيف البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الخميس في الخامسة مساءً باستاد القاهرة ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

ويدخل سيراميكا لقاء اليوم للثأر من خسارته الكبيرة أمام البنك الأهلي 5-0 في كأس الرابطة الموسم الجاري.

ترتيب سيراميكا والبنك الأهلي

ويحتل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الخامس عشر في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط من الفوز على مودرن سبورت والتعادل مع فاركو والأهلي والهزيمة أمام الزمالك وبيراميدز.

فيما يحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز السابع برصيد 8 نقاط، من انتصارين على الإسماعيلي ومودرن سبورت، والتعادل مع حرس الحدود والزمالك، والهزيمة أمام الأهلي، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 11 والتساوي مع الزمالك وبيراميدز.

يدير المباراة محمد الغازي، ويساعده طارق مصطفى وعلاء عبد الباسط، ومعهم محمود رشدي حكما رابعا، وهشام القاضي حكم فيديو، ومحمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو.

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