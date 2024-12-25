الرياضة - 08:51 - طبيب الغلابة.. نجل هاني الناظر يكمل مسيرة والده بسلسلة عيادات «مجانية» للمواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - نجل هاني الناظر.. أعلن الدكتور محمد هاني الناظر، أخصائي الأمراض الجلدية، نجل الدكتور الراحل هاني الناظر، استعداده لافتتاح سلسلة عيادات جلدية جديدة متخصصة تحمل اسم «طبيب الغلابة»، تهدف إلى تقديم خدمات علاجية مجانية لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال محمد الناظر، خلال حواره مع الإعلامي شريف نور الدين، مقدم برنامج «أنا وهو وهي»، عبر قناة «صدى البلد»، مشاء اليوم الأربعاء، أن المشروع يهدف إلى استكمال مسيرة والده الإنسانية والطبية، مشيرًا إلى أن جميع تكاليف المشروع سيتم تحملها بالكامل لضمان تقديم الخدمة دون مقابل.

مكان وموعد افتتاح أولى عيادات طبيب الغلابة

وأوضح «الناظر»، أن أولى عيادات «طبيب الغلابة» ستفتتح مطلع العام 2025، وستكون البداية من مقر عيادة والده الراحل في منطقة الدقي، أمام المركز القومي للبحوث.

الهدف من مشروع عيادات طبيب الغلابة

ويأتي المشروع كخطوة جديدة لتعزيز دور الطب المجتمعي في مصر، ولتقديم الدعم لغير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.

وأكد الدكتور محمد الناظر: «نسعى لتوسيع نطاق المبادرة لتصل إلى جميع المحافظات، تكريمًا لإرث والدي الإنساني».

حياة الدكتور هاني الناظر

وفي سياق متصل، أضاف أخصائي الأمراض الجلدية، أن الدكتور هاني الناظر كان يهتم كثيرًا بمظهره وصحته وتناول المأكولات الصحية.

وأردف محمد هاني الناظر: «قبل وفاة والدي بأسبوعين كان يتابع الصفحة بنفسه، حتى وهو تعبان، وكان يقولي إنه نفسه يبقى كويس ويخف عشان يرد على تساؤلات المرضى على السوشيال ميديا».

وتابع: «الوقت اللي كان يقضيه والدي عبر السوشيال ميديا للرد على تساؤلات المرضى، أكثر من الوقت الذي يقضيه في العيادة، وبعد وفاته، قررت استمرار نشاط صفحته الشخصية، وأقوم الآن بالرد على تساؤلات جميع المرضى عبر السوشيال ميديا».

واستطرد محمد هاني الناظر: والدي لم يكن يحتفظ بالمال، ولم يترك أي أموال لنا بعد وفاته، لكن ترك لنا العلم، معقبًا: «كان سايبها على ربنا».

وعن اللحظات الأخيرة قبل وفاة هاني الناظر، ذكر نجله، بأن أخر كلمة قالها الراحل قبل وفاته هي: «كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا».