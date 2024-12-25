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الرياضة - 08:51 - منشور قديم.. «الداخلية» تكشف حقيقة خطف الأطفال بالقطارات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:51 - منشور قديم.. «الداخلية» تكشف حقيقة خطف الأطفال بالقطارات - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:51 - منشور قديم.. «الداخلية» تكشف حقيقة خطف الأطفال بالقطارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله بمنشور بعدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التحذير من قيام بعض الأطفال بإحدى محطات السكك الحديدية ببيع مناديل بها مخدر لإحدى الفتيات لمحاولة خطفها.

وأكد المصدر، أن المنشور المشار إليه قديم سبق تداوله خلال شهر يونيو 2017 وتم فحصه آنذاك حيث تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق وترويج الشائعات من خلال إعادة نشر أخبار قديمة والادعاء بكونها وقائع حديثة لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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