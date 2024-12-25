الرياضة - 06:56 - حالة الطقس الآن.. تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة على المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - حالة الطقس.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى أن البلاد تشهد طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حيث تتراجع درجات الحرارة على القاهرة وأغلب الأنحاء مع نشاط للرياح.

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الطقس في مصر اليوم

وتوقع بيان هيئة الأرصاد الجوية عن الطقس في مصر اليوم، أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية، مؤكدة أنه لا فرصة لهطول الأمطار اليوم.

وتنشط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الآن

وأشارت الأرصاد في بيان حالة الطقس اليوم إلى استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية على مناطق من الصحراء الغربية ومناطق من مطروح والإسكندرية، لتصل سرعة الرياح 40-50 كم/ساعة، وتسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة العظمى 20 درجة، مع ارتفاع الأمواج من 2-3 م.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربًا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 19 10

بنها 20 11

دمنهور 19 09

وادى النطرون 20 10

كفر الشيخ 18 12

المنصورة 18 12

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 20 11

طنطا 19 11

دمياط 20 13

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 20 10

السويس 20 11

العريش 21 08

رفح 20 08

رأس سدر 22 10

نخل 20 02

كاترين 13 01

الطور 21 11

طابا 20 06

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 19 11

العلمين 18 10

مطروح 18 10