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كولر يطلب تقريرًا مفصلًا عن المصري استعدادًا للجولة السادسة في الدوري - أخبار كلمتك

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كولر يطلب تقريرًا مفصلًا عن المصري استعدادًا للجولة السادسة في الدوري - أخبار كلمتك

كولر يطلب تقريرًا مفصلًا عن المصري استعدادًا للجولة السادسة في الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 06:30 مساءً - طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساعده ياسين ميكاري محلل أداء القلعة الحمراء بإعداد تقرير فني يشمل نقاط القوة والضعف لفريق المصري البورسعيدي استعدادا للمواجهة المقرر أن تجمع بينهم في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.  

ويبدأ الأهلي استعداداته اليوم دون راحة بعد الفوز أمس على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف وحيد بدوري الأبطال، وذلك تأهبًا لمواجهة المصري الخميس المقبل على ستاد برج العرب ضمن منافسات دوري نايل.

ويخوض لاعبو  الأهلي الذين شاركوا فى مباراة شباب بلوزداد أمس مرانًا استشفائيًّا على أن يخوض باقي اللاعبين مرانًا قويًّا على ملاعب النادي بمدينة نصر.

 

موعد مباراة الأهلى والمصرى والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس القادم على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد تعادله الأخير في الدوري سلبيًّا امام البنك الأهلي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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