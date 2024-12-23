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إعلان الدولة المستضيفة لبطولة خليجي 27 الخميس المقبل - أخبار كلمتك

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إعلان الدولة المستضيفة لبطولة خليجي 27 الخميس المقبل - أخبار كلمتك

إعلان الدولة المستضيفة لبطولة خليجي 27 الخميس المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - يعقد اتحاد كأس الخليج لكرة القدم، اجتماعا للجمعية العمومية العادية، يوم الخميس المقبل، في الكويت، على هامش بطولة خليجي 26.

وسيناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحادات الخليجية، بما يخدم تطوير كرة القدم في المنطقة ويحقق تطلعات الجماهير.

 

إعلان الدولة المستضيفة لبطولة خليجي 27 

كما سيشهد الاجتماع، إعلان البلد المستضيف للنسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي - خليجي 27.

يذكر أن دولة الكويت تستضيف النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج العربي خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 وحتى الثالث من  يناير 2025. 

حيث تسعى البطولة إلى ترسيخ مكانتها كحدث رياضي بارز يوحد الشعوب الخليجية ويعزز من تطور كرة القدم في المنطقة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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