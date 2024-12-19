الرياضة - 11:47 - «زاهي حواس»: هذه حقيقة تأجيرالأهرامات لـ اليوتيوبرالأمريكي مستر بيست - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - «زاهي حواس»: هذه حقيقة تأجيرالأهرامات لـ اليوتيوبرالأمريكي مستر بيست - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - حالة الطقس الآن.. «الأرصاد» تكشف تطورات فرص سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - حالة الطقس الآن.. «الأرصاد» تكشف تطورات فرص سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد رفض مصافحتها.. ما حقيقة الخلاف بين ناهد السباعي و حورية فرغلي؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد رفض مصافحتها.. ما حقيقة الخلاف بين ناهد السباعي و حورية فرغلي؟ - أخبار كلمتك

تقارير عبرية: توقعات باستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي نهاية يناير المقبل - أخبار كلمتك

تقارير عبرية: توقعات باستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي نهاية يناير المقبل - أخبار كلمتك

بعد 9 هزائم، سيراميكا يحقق أول نتيجة إيجابية في تاريخ مواجهاته مع الزمالك - أخبار كلمتك

بعد 9 هزائم، سيراميكا يحقق أول نتيجة إيجابية في تاريخ مواجهاته مع الزمالك - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة: إجراءات صارمة لضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بانتظام  - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة: إجراءات صارمة لضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بانتظام  - أخبار كلمتك

الأطباء: مجلس الشيوخ لم يستجب لمطلبنا بإلغاء الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية - أخبار كلمتك

الأطباء: مجلس الشيوخ لم يستجب لمطلبنا بإلغاء الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024 - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز العروض المسرحية بمهرجان المسرح العربي في دورته الـ 40 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز العروض المسرحية بمهرجان المسرح العربي في دورته الـ 40 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - «عصمة من كل فتنة».. فضل قراءة سورة الكهف ليلة ويوم الجمعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - «عصمة من كل فتنة».. فضل قراءة سورة الكهف ليلة ويوم الجمعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:27 - مندوب مصر بمجلس الأمن: يجب تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في السودان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:27 - مندوب مصر بمجلس الأمن: يجب تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في السودان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - مندوب مصر بمجلس الأمن: يجب تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في السودان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:27 مساءً - قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر لدى مجلس الأمن: إننا نواصل جهودنا لتوفير الدعم للشعب السوداني الشقيق، مؤكدا حرص مصر على تقديم كل سبل الدعم والمساندة لحل الأزمة السودانية.

وأضاف مندوب مصر لدى مجلس الأمن، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن السودان، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في السودان، والحفاظ على وحدة السودان واستقراره.

وتابع أسامة عبد الخالق، أنه يجب مضاعفة جهودنا لمنع تفاقم الأزمة السودانية، مضيفا: على المانحين الدوليين الوفاء بتعهداتهم لتحسين الوضع بالسودان.

وشدد مندوب مصر لدى مجلس الأمن، على ضرورة تكثيف جهود بناء الثقة بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه يجب التحرك بفاعلية لحل الأزمة السودانية واستعادة الأمن والاستقرار.

اقرأ أيضاً
وفد السودان باجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية يشكرالرئيس السيسى وشعب مصرعلى مساندة السودان في أزمته

مشروع جديد للربط السككي بين مصر والسودان.. وزير النقل يكشف التفاصيل

21 سبتمبر.. امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:11 - حالة الطقس اليوم الخميس 19 ديسمبر.. وخريطة سقوط الأمطار على المحافظات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق