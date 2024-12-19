الرياضة - 11:27 - مندوب مصر بمجلس الأمن: يجب تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في السودان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:27 مساءً - قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر لدى مجلس الأمن: إننا نواصل جهودنا لتوفير الدعم للشعب السوداني الشقيق، مؤكدا حرص مصر على تقديم كل سبل الدعم والمساندة لحل الأزمة السودانية.

وأضاف مندوب مصر لدى مجلس الأمن، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن السودان، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في السودان، والحفاظ على وحدة السودان واستقراره.

وتابع أسامة عبد الخالق، أنه يجب مضاعفة جهودنا لمنع تفاقم الأزمة السودانية، مضيفا: على المانحين الدوليين الوفاء بتعهداتهم لتحسين الوضع بالسودان.

وشدد مندوب مصر لدى مجلس الأمن، على ضرورة تكثيف جهود بناء الثقة بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه يجب التحرك بفاعلية لحل الأزمة السودانية واستعادة الأمن والاستقرار.