الرياضة - 06:47 - محافظ البنك المركزي: مستمرون في توفير النقد للسلع والمنتجات البترولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 06:47 مساءً - أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، استمرار التنسيق بين السياستين المالية والنقدية للمساهمة في إرساء الاستقرار الاقتصادي.

وأشار محافظ البنك المركزي، في اجتماع رئيس الوزراء اليوم، إلى استمرار العمل على احتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

كما أوضح أن النقدي الأجنبي يجري توفيره حالياً لصالح السلع بأنواعها فضلاً عن المنتجات البترولية.

وقال محمد الحمصاني، متحدث مجلس رئاسة الوزراء، إن اجتماع رئيس الوزراء اليوم، جاء بهدف متابعة الجهود الرامية لتوفير الاحتياطيات الاستراتيجية الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحتها وزيادة المعروض منها في الأسواق.

يشار إلى أن البلاد استوردت منتجات بترولية في الفترة من أول أبريل حتى نهاية يونيو 2024 بقيمة 3.574 مليار دولار، وفق بيانات صادرة من البنك المركزي.

وبلغت واردات مصر من النفط الخام في الفترة ذاتها نحو 113.3 مليون دولار أمريكي، واستوردت البلاد في العام المالي 2023 - 2024 منتجات بترولية بقيمة 12.57 مليار دولار.