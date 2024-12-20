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الرياضة - 04:07 - موعد صلاتي المغرب والعشاء اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:07 - موعد صلاتي المغرب والعشاء اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:07 - موعد صلاتي المغرب والعشاء اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:07 مساءً - مواقيت الصلاة اليوم.. تتغير مواعيد صلاتيِّ المغرب والعشاء، بشكل طفيف يوميًا بسبب تغير مواقيت غروب الشمس في كل يوم، ما يعني أن توقيتهما يختلف من يوم لآخر، كما يختلف بحسب الموقع الجغرافي لكل محافظة.

لذلك، يهتم الكثير من المسلمين بمعرفة مواعيد صلاتي المغرب والعشاء اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 في مصر.

موعد صلاة المغرب اليوم الجمعة

- موعد صلاة المغرب اليوم بتوقيت القاهرة: الساعة 4:59 مساء.

- موعد صلاة المغرب اليوم بتوقيت الإسكندرية: الساعة 5:01 مساء.

- موعد صلاة المغرب اليوم بتوقيت أسوان: الساعة 5:06 مساء.

السجود

- موعد صلاة المغرب اليوم بتوقيت الإسماعيلية: 4:54 مساء.

- موعد صلاة المغرب اليوم بتوقيت شرم الشيخ: الساعة 4:52 مساء.

موعد صلاة العشاء اليوم الجمعة

- موعد صلاة العشاء اليوم بتوقيت القاهرة: الساعة 6:22 مساء.

- موعد صلاة العشاء اليوم بتوقيت الإسكندرية: الساعة 6:25 مساء.

- موعد صلاة العشاء اليوم بتوقيت أسوان: الساعة 6:24 مساء.

- موعد صلاة العشاء اليوم بتوقيت الإسماعيلية: 6:17 مساء.

- موعد صلاة العشاء اليوم بتوقيت شرم الشيخ: الساعة 6:13 مساء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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