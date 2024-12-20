أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلى أمام مودرن سبورت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:06 مساءً - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تشكيل البنك الأهلى ومودرن سبورت

وجاء التشكيل على النحو التالى :

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو

خط الوسط: سيرجى اكا، أحمد النادرى، محمد ابراهيم، جريندو

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور



وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي :

عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، محمد فتحى، خالد عبد الشافى، سيد نيمار، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد مدبولى، محمد هلال،

مباراة مودرن سبورت والبنك الأهلي

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة حيث تلقى مودرن سبورت هزيمة قاسية أمام سيراميكا برباعية في الجولة الماضية في حين تعادل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفي أمام الأهلى في نفس الجولة

مودرن بمدرب جديد

ويقود الفرنسي فرانك دوماس مودرن سبورت، في أول ظهور له حيث يسعي الي تحقيق الفوز في بداية مشواره مع الفريق خلفا للراحل طلعت يوسف.

ترتيب مودرن سبورت والبنك الأهلي

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر لقاء دون أن يحقق أي فوز، سجل لاعبو مودرن سبورت هدفين واستقبلت شباكهم 5 أهداف

وفي المقابل يحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع عشر برصيد نقطتين، جمعها من 4 مباريات، حيث تعادل في مباراتين وخسر مثلهما دون أن يحقق أي فوز، سجل لاعبو البنك الأهلى 3 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

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