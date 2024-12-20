الرياضة - 02:29 - «عيد الميلاد» تبدأ بعد أيام.. جدول نوات الإسكندرية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 02:29 مساءً - نوات الإسكندرية 2024.. تتعرض الإسكندرية خلال الأيام الحالية لنوة الفيضة الصغرى، والتي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة، مما جعل الكثير من المواطنين يرغبون في معرفة جدول نوات الإسكندرية 2024 ومواعيدها، حتى يتمكنوا من أخذ الاحتياطات اللازمة.

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تأثير النوات على البلاد

تتسبب النوات التي تضرب مناطق السواحل الشمالية من مصر وبعض الدول العربية، في العديد من الظواهر الجوية المؤثرة، أبرزها الأمطار الغزيرة، والرياح الشديدة.

المناطق المتأثرة بالنوات

والنوة هي فترة من التقلبات الجوية تشمل هطول أمطار غزيرة، رياحًا شديدة، وعواصف بحرية قد تستمر لبضعة أيام، وتؤثر هذه النوات بشكل رئيسي على السواحل الشمالية، مثل الإسكندرية، دمياط، وبورسعيد، وكذلك على بعض المناطق الساحلية في دول مثل تونس والجزائر وليبيا.

جدول نوات الإسكندرية 2024

ووفقا لجدول نوات الإسكندرية، الوارد على موقع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تتمثل أهم النوات في التالي:

نوة المكنسة: تشهد هذه النوة رياحًا شديدة وأمطارًا غزيرة، وتؤثر غالبًا على السواحل الشمالية لمصر.

نوة الصيّاح: تتميز هذه النوة بموجات برد شديدة ورياح قوية.

نوة رأس السنة: تحدث في الأيام الأولى من السنة الجديدة.

نوة عيد الميلاد: تعد هذه النوة من أقوى نوات البحر المتوسط، وتحدث في الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر.

نوة عيد الميلاد

ويختتم جدول نوات الإسكندرية آخر نواته هذا العام بنوة عيد الميلاد، التي تعد واحدة من النوات الهامة التي تؤثر على الطقس في البحر المتوسط، وتصحبها أمطار غزيرة تستدعي اتخاذ إجراءات احترازية للتعامل مع الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.

تفاصيل نوة عيد الميلاد

وتعد نوة عيد الميلاد واحدة من أشهر نوات البحر المتوسط، وهي نوة شديدة الأمطار والرياح، تحدث في الفترة من 28 ديسمبر وقد تستمر يومين، وتؤثر هذه النوة بشكل رئيسي على السواحل الشمالية، خاصة في الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، وقد تمتد إلى بعض المناطق الداخلية، وتأتي أهم تأثيراتها كالتالي:

- تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، وقد تصل سرعتها إلى مستويات عالية، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

- تشهد هذه النوة أمطارًا غزيرة على معظم المناطق الساحلية الشمالية، وقد تؤدي هذه الأمطار إلى حدوث سيول في بعض المناطق المنخفضة.

- بسبب الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، قد تتأثر حركة المرور في بعض الطرق الساحلية، وقد تؤدي الرياح إلى ارتفاع الأمواج في البحر ما يعطل حركة الملاحة البحرية.

الاحتياطات التي يجب اتخاذها في أثناء نوة عيد الميلاد

- يفضل تجنب السفر عبر الطرق الساحلية، خاصة في الفترة التي تشهد شدة الرياح والأمطار.

- توخى السائقون الحذر أثناء القيادة على الطرق، حيث قد تتسبب الأمطار الغزيرة في تجمع المياه وتسبب الانزلاقات.

- يجب على السكان في المناطق المتأثرة بالنوة التأكد من سلامة المزاريب، والتأكد من تصريف المياه بشكل سليم لتجنب تجمعها.

- ينصح بمتابعة النشرات الجوية بشكل دوري للحصول على تحديثات حول تغيرات الطقس والتحذيرات المتوقعة.

نوة الفيضة الصغرى

كانت نوة الفيضة الصغرى ضربت أحياء الإسكندرية، مساء أمس الخميس، بأمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وطقس بارد إذ سجلت درجات الحرارة الصغرى 12 درجة مئوية للصغرى.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، بدأت نوة الفيضة الصغرى، أمس، ومن المتوقع أن تستمر لمدة 5 أيام وتؤدي إلى اضطراب في حالة البحر ويصل ارتفاع الأمواج إلى 3.5 متر.

ويرجع سبب تسمية النوة شديدة الأمطار بالفيضة لأن البحر يفيض خلالها وتعلو أمواجه بشكل كبير، فيما تعتبر الفيضة الصغرى علامة على بدء فصل الشتاء رسميًا، ويعقبها نوة عيد الميلاد.