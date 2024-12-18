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رينارد يصطحب الثنائي المصاب مع منتخب السعودية إلى الكويت استعدادًا لـ خليجي 26 - أخبار كلمتك

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رينارد يصطحب الثنائي المصاب مع منتخب السعودية إلى الكويت استعدادًا لـ خليجي 26 - أخبار كلمتك

رينارد يصطحب الثنائي المصاب مع منتخب السعودية إلى الكويت استعدادًا لـ خليجي 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:55 صباحاً - خليجي 26، قرر هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، سفر الثنائي سالم الدوسري وفراس البريكان، ضمن بعثة منتخب السعودية، يوم الجمعة المقبل، إلى الكويت، للمشاركة في بطولة كأس الخليج «خليجي 26، والتي تقام خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل.

وأشارت صحيفة «الرياضية» السعودية، إلى أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، سيحسم قرار خوض الثنائي الدوسري والبريكان، مباريات البطولة من عدمه، إذ يعتمد ذلك  على الاستجابة الطبية للإصابة التي يعانيان منها.

وأوضحت الصحيفة، أن الدوسري يحتاج إلى ارتداء قناع خلال الفترة المقبلة لحماية وجهه، بعد تعرضه لكسور خفيفة خلال مباراة فريقه أمام الرائد، يوم السبت الماضي، في الدوري السعودي، بينما البريكان، يعاني من إصابة في الكاحل، لم يشارك على إثرها في تدريبات «الأخضر» منذ بدء المعسكر.

ويفتتح منتخب السعودية، مشواره في كأس الخليج، بمواجهة البحرين، يوم 22 ديسمبر الجاري، بينما يلتقي بعدها بـ3 أيام مع اليمن، ويختتم منافسات المجموعات بمواجهة العراق، يوم 28 من شهر ديسمبر.

 

القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة بالبطولة 

ويتصدر منتخب الإمارات قائمة الأعلى فيما يخص القيمة التسويقية بين جميع المنتخبات المشاركة بالبطولة.

وتصل القيمة التسويقية للمنتخب الإماراتي وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" لـ 37.30 مليون يورو.

وفيما يتواجد منتخب السعودية في المركز الثاني في صراع القيمة التسويقية بكأس الخليج بـ 27.10 ملايين يورو.

ويحتل المنتخب القطري المركز الثالث خلف الإمارات والسعودية بقيمة تقدر بـ 19.58 مليون يورو.

بينما تقدر القيمة التسويقية لمنتخب البحرين بـ 10 ملايين دولار.

في المقابل، يعد منتخب اليمن أقل المنتخبات الثمانية المشاركة في كأس الخليج على مستوى القيمة السوقية ب 2.35 مليون يورو.

موعد انطلاق  كأس الخليج 26

 وتنطلق بطولة  كأس الخليج العربي 26 يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024 على ملعب جابر الدولي بمباراة الافتتاح التي ستجمع بين أصحاب الأرض، منتخب الكويت، أمام وصيف النسخة الأخيرة منتخب عمان.

وتستمر المسابقة على مدار 12 يومًا تقريبًا، لتقام المباراة النهائية على ملعب جابر الدولي يوم الجمعة الموافقة 3 يناير 2025.

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المنتخبات المشاركة في كأس الخليج 26

وتشارك 8 منتخبات كما هو معتاد في كأس الخليج 26، يتقدمها أصحاب الأرض منتخب الكويت، بجانب المنتخب السعودي ومنتخب قطر ومنتخب البحرين ومنتخب عمان ومنتخب الإمارات ومنتخب اليمن، وحامل لقب النسخة الأخيرة منتخب العراق.

وستشارك كافة هذه المنتخبات بالقوام الأساسي، حتى أنه تم إيقاف دوري روشن السعودي لمدة شهر حتى تستعد كتيبة المدرب هيرفي رينارد رغم ما تردد في الأشهر الماضية أن السعودية قد تدخل بالمنتخب الثاني كما كان الحال في النسخة الماضية.

نظام كأس الخليج 26

بطولة الخليج تعتبر ذات أهمية للمنتخبات المشاركة، فإنها فرصة مثالية للإعداد للفترة الحاسمة القادمة بتصفيات كأس العالم 2026، حيث يُستكمل الدور الثالث من التصفيات في شهر مارس المقبل.

ولن يتغير النظام المعتاد تاريخيًّا لكأس الخليج، حيث ستقام نسخة خليجي 26 بمشاركة 8 منتخبات سيتم تقسيمها إلى مجموعتين.

وسيتأهل من كل مجموعة الأول والثاني إلى نصف النهائي، حيث يواجه متصدر المجموعة الأولى وصيف الثانية والعكس صحيح، والفائزان ينتقلان إلى النهائي المرتقب.

مباريات خليجي 26 ستقام على ملعبين، وهما جابر الأحمد بسعة 60 ألف متفرج وجابر المبارك (الصليبيخات) بسعة 15 ألف متفرج.

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يذكر أن المنتخب العراقي تُوِّج  بالنسخة الأخيرة من كأس الخليج بعد مباراة قوية  أمام المنتخب العُماني  والتي انتهت بانتصار "أسود الرافدين" 3-2 في الوقت الإضافي على ملعب البصرة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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