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خالد جاد الله: الأهلي يحتاج إلى 4 صفقات سوبر قبل كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

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خالد جاد الله: الأهلي يحتاج إلى 4 صفقات سوبر قبل كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

خالد جاد الله: الأهلي يحتاج إلى 4 صفقات سوبر قبل كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:10 صباحاً - أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، افتقد الشجاعة في مباراة باتشوكا المكسيكي.

 

خسارة الأهلي من باتشوكا تحزن 

وقال خالد جاد الله، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "مباراة باتشوكا تحزن والأهلي كان الأفضل، في كل شئ، والفريق المكسيكي مجهد وكان محتاج جرأة والتوفيق لم يكن مع الاهلي في المباراة".

وتابع:" سيناريو ركلات الترجيح يعكس الحالة داخل النادي الأهلي، وتغييرات كولر في المباراة كانت غريبة، بعد خروج وسام أبوعلي وطاهر محمد طاهر، وكولر فضل وصول المباراة إلى ركلات الترجيح".

وأكمل: "الكرة تحب المدرب الجرئ، ورضا سليم يمر بحالة نفسية سيئة بسبب عدم مشاركته في المباريات وتواجد على مقاعد البدلاء، وأصبح غير مؤهل نفسيا للعب رغم الحالة الفنية التي يمتلكها".

 

الأهلي يحتاج 3 أو 4 صفقات قبل كأس العالم للأندية 

وعن الصفقات قبل كأس العالم للأندية قال: "يجب أن يتعاقد النادي الأهلي مع 3 أو 4 صفقات سوبر على سبيل الإعارة، تشارك في البطولة وترحل بعدها، ولازم البعد عن الأفكار التقليدية، ويجب استغلال علاقة محمود الخطيب، مع رؤساء الأندية في ضم اللاعبين".

وأردف: "فريق أونزي الأنجولي يضم 3 لاعبين في خط الهجوم مميزين، ويمتلكون سرعات عالية، وتابعتهم في مباراة  النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، بالكونفدرالية".

 

وواصل: "حزين على عدم تتويج زيزو بجائزة أفضل لاعب، وكيف يحصل حارس صن داونز، جائزة أفضل حارس وأفضل لاعب، والاتحاد الإفريقي جعل لاعب مصري محمد زيدان، بتسليمه الجائزة، واستبعاد محمد صلاح من الجوائز أمر غير مفهوم، والجوائز فيها مجاملة من موتسيمبي وحرم زيزو وحسين الشحات من الجائزة".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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