الرياضة - 11:17 - أمطار ورياح.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء وحتى الأحد المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:17 مساءً - حالة الطقس.. الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من غد الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 حتى يوم الأحد 22 ديسمبر 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود خلال الـ6 أيام المقبلة، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

أشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحاً، غدا الثلاثاء، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت «الأرصاد» بوجود فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وحذرت من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

الطقس في مصر غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 22 11 السواحل الشمالية 20 11 شمال الصعيد 23 06 جنوب الصعيد 26 11

حالة الطقس يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى انتشار شبورة مائية صباحاً، يوم الأربعاء، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وشددت هيئة الأرصاد الجوية على وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 22 11 السواحل الشمالية 21 11 شمال الصعيد 22 06 جنوب الصعيد 25 10

حالة الطقس يوم الخميس 19 ديسمبر 2024

وبينت هيئة الأرصاد حالة الطقس يوم والخميس، حيث توجد فرص أمطار متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الخميس 19 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 21 11 السواحل الشمالية 19 12 شمال الصعيد 21 06 جنوب الصعيد 26 10

حالة الطقس يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024

وأوضحت «الأرصاد» حالة الطقس يوم الجمعة، حيث توجد فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 19 10 السواحل الشمالية 19 10 شمال الصعيد 19 05 جنوب الصعيد 22 09

وأكدت على نشاط الرياح، على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس يومي السبت والأحد 21 و22 ديسمبر 2024

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم السبت 21 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 21 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 20 10 السواحل الشمالية 19 10 شمال الصعيد 21 05 جنوب الصعيد 22 08

درجات الحرارة يوم الأحد 22 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 20 11 السواحل الشمالية 20 10 شمال الصعيد 20 05 جنوب الصعيد 23 09