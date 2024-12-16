الرياضة - 11:17 - أمطار ورياح.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء وحتى الأحد المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:17 مساءً - حالة الطقس.. الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من غد الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 حتى يوم الأحد 22 ديسمبر 2024.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود خلال الـ6 أيام المقبلة، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.
حالة الطقس غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
أشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحاً، غدا الثلاثاء، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
ونوهت «الأرصاد» بوجود فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
وحذرت من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
درجات الحرارة غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|11
|السواحل الشمالية
|20
|11
|شمال الصعيد
|23
|06
|جنوب الصعيد
|26
|11
حالة الطقس يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024
ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى انتشار شبورة مائية صباحاً، يوم الأربعاء، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.
وشددت هيئة الأرصاد الجوية على وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|11
|السواحل الشمالية
|21
|11
|شمال الصعيد
|22
|06
|جنوب الصعيد
|25
|10
حالة الطقس يوم الخميس 19 ديسمبر 2024
وبينت هيئة الأرصاد حالة الطقس يوم والخميس، حيث توجد فرص أمطار متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الخميس 19 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الخميس 19 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|21
|11
|السواحل الشمالية
|19
|12
|شمال الصعيد
|21
|06
|جنوب الصعيد
|26
|10
حالة الطقس يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024
وأوضحت «الأرصاد» حالة الطقس يوم الجمعة، حيث توجد فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|19
|10
|السواحل الشمالية
|19
|10
|شمال الصعيد
|19
|05
|جنوب الصعيد
|22
|09
وأكدت على نشاط الرياح، على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.
حالة الطقس يومي السبت والأحد 21 و22 ديسمبر 2024
واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم السبت 21 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 21 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|20
|10
|السواحل الشمالية
|19
|10
|شمال الصعيد
|21
|05
|جنوب الصعيد
|22
|08
درجات الحرارة يوم الأحد 22 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 22 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|20
|11
|السواحل الشمالية
|20
|10
|شمال الصعيد
|20
|05
|جنوب الصعيد
|23
|09
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