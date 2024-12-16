الرياضة - 10:16 - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. آخر موعد للتقديم وأسعار الوحدات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:16 صباحاً - اقترب انتهاء حجز الوحدات السكنية بـ مشروع سكن لكل المصريين 5، ولذلك يتساءل الكثير من المواطنين عن آخر موعد للتقديم وأسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي ومتوسطي الدخل بالطرح الجديد.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

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آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

قررت وزارة الإسكان الاجتماعي مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي، وبذلك يكون آخر موعد للتقديم على الوحدات السكنية الجديدة يوم الثلاثاء 31 ديسمبر بدلًا من 24 ديسمبر 2024 المقبل.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل في المدن الجديدة ما بين 415 لـ 530 ألف جنيه، بمقدم حجز 30 ألف جنيه بـ: «أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، السادات، أخميم الجديدة، سوهاج الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، غرب قنا، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة».

تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل في المحافظات ما بين 184 لـ 400 ألف جنيه بمقدم حجز 20 ألف جنيه، وهي وحدات جاهزة للتسليم الفوري.

تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل جاهزة للتسليم خلال 36 شهرا ما بين 542 لـ 700 ألف جنيه في المدن الجديدة: «حدائق العاصمة، 15 مايو، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة».

ويبلغ سعر شراء كراسة الشروط شقق الإسكان الاجتماعي نحو 300 جنيه، وسداد المصروفات الإدارية بقيمة 355 جنيها من مكاتب البريد المميكنة في المدن المخصصة.