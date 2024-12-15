الرياضة - 01:11 - هل طلب لاعبي الأهلى من كهربا تسديد ركلة الجزاء؟.. رضا شحاتة يجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:11 صباحاً - تحدث رضا شحاتة، نجم الأهلي السابق، عن ضياع حلم الفارس الأحمر في التأهل لنهائي كأس القارات للأندية بعد هزيمته أمام باتشوكا المكسيكي.

وقال رضا شحاتة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد ، إن الأهلي قدم مباراة جيدة ولكن قابله سوء توفيق في ركلات الترجيح، مضيفا إن تغييرات كولر دائما متأخرة وهذا أمر غير جيد.

وتابع:" كنت أفضل وضع اسم عمرو السولية وتاو لتسديد الركلة الرابعة والخامسة بدلا من كهربا وعمر كمال، خاصة وأن الأول لم يكن ضمن قائمة المسددين، واعتماد كولر على إمام عاشور في مركز الجناح يؤكد عدم احتياجه لرضا سليم خلال المرحلة المقبلة ".

وأضاف رضا شحاتة: "رد فعل جماهير الأهلي بعد الخسارة طبيعي والشناوي أخطأ بالرد عليهم، كما أن اللاعبين أخطأوا في مطالبة كهربا بتسديد ركلة الجزاء".

وأردف:" الموافقة على إعارة ديانج للدوري السعودي قرار خاطىء، وجلوس الأجانب على مقاعد البدلاء في الأهلي أمر يثير الجدل حول مستواهم ".

وشدد رضا شحاتة: "الأهلي يجب تصحيح أوضاعه قبل بطولة كأس العالم للأندية، ومروان عطية وأكرم توفيق كانوا الأفضل من بين لاعبي الأهلي أمام باتشوكا".