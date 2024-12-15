أمطار وانخفاض الحرارة لـ10 درجات، الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد - أخبار كلمتك

أمطار وانخفاض الحرارة لـ10 درجات، الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:11 - إسرائيل تشن غارات جديدة على مواقع عسكرية قرب دمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:11 - إسرائيل تشن غارات جديدة على مواقع عسكرية قرب دمشق - أخبار كلمتك

ترامب يعيّن مدير منصته "تروث سوشيال" في منصب حساس - أخبار كلمتك

ترامب يعيّن مدير منصته "تروث سوشيال" في منصب حساس - أخبار كلمتك

فيلم سينمائي، أول تصريح لرئيس باتشوكا بعد الفوز على الأهلي - أخبار كلمتك

فيلم سينمائي، أول تصريح لرئيس باتشوكا بعد الفوز على الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:51 - اليوم.. أولى جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:51 - اليوم.. أولى جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق فعاليات معرض نيبو الدولي للذهب والمجوهرات بمشاركة تركيا وأوكرانيا لأول مرة - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق فعاليات معرض نيبو الدولي للذهب والمجوهرات بمشاركة تركيا وأوكرانيا لأول مرة - أخبار كلمتك

اعتقال فنانة إيرانية شهيرة بسبب أغنية ضد الحجاب (فيديو) - أخبار كلمتك

اعتقال فنانة إيرانية شهيرة بسبب أغنية ضد الحجاب (فيديو) - أخبار كلمتك

أولهم كولر، عصام الحضري يكشف سبب خسارة الأهلي أمام باتشوكا - أخبار كلمتك

أولهم كولر، عصام الحضري يكشف سبب خسارة الأهلي أمام باتشوكا - أخبار كلمتك

المرصد السوري: إسرائيل شنت 35 غارة على مواقع عسكرية قرب دمشق - أخبار كلمتك

المرصد السوري: إسرائيل شنت 35 غارة على مواقع عسكرية قرب دمشق - أخبار كلمتك

أنا ماشي، الشناوي يرد على مشجع أهلاوي غاضب بعد الخسارة من باتشوكا (فيديو) - أخبار كلمتك

أنا ماشي، الشناوي يرد على مشجع أهلاوي غاضب بعد الخسارة من باتشوكا (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 01:11 - هل طلب لاعبي الأهلى من كهربا تسديد ركلة الجزاء؟.. رضا شحاتة يجيب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:11 - هل طلب لاعبي الأهلى من كهربا تسديد ركلة الجزاء؟.. رضا شحاتة يجيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:11 - هل طلب لاعبي الأهلى من كهربا تسديد ركلة الجزاء؟.. رضا شحاتة يجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:11 صباحاً - تحدث رضا شحاتة، نجم الأهلي السابق، عن ضياع حلم الفارس الأحمر في التأهل لنهائي كأس القارات للأندية بعد هزيمته أمام باتشوكا المكسيكي.

وقال رضا شحاتة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد ، إن الأهلي قدم مباراة جيدة ولكن قابله سوء توفيق في ركلات الترجيح، مضيفا إن تغييرات كولر دائما متأخرة وهذا أمر غير جيد.

وتابع:" كنت أفضل وضع اسم عمرو السولية وتاو لتسديد الركلة الرابعة والخامسة بدلا من كهربا وعمر كمال، خاصة وأن الأول لم يكن ضمن قائمة المسددين، واعتماد كولر على إمام عاشور في مركز الجناح يؤكد عدم احتياجه لرضا سليم خلال المرحلة المقبلة ".

وأضاف رضا شحاتة: "رد فعل جماهير الأهلي بعد الخسارة طبيعي والشناوي أخطأ بالرد عليهم، كما أن اللاعبين أخطأوا في مطالبة كهربا بتسديد ركلة الجزاء".

وأردف:" الموافقة على إعارة ديانج للدوري السعودي قرار خاطىء، وجلوس الأجانب على مقاعد البدلاء في الأهلي أمر يثير الجدل حول مستواهم ".

وشدد رضا شحاتة: "الأهلي يجب تصحيح أوضاعه قبل بطولة كأس العالم للأندية، ومروان عطية وأكرم توفيق كانوا الأفضل من بين لاعبي الأهلي أمام باتشوكا".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة بسعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق