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الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة بسعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة بسعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة بسعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة بسعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة بسعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:11 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 نحو 3820 جنيها للبيع و3800 جنيها للشراء ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4365.75جنيها للبيع و4342.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب في مصر وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــا.

سعر الذهب عيار 24 بدون مصنعية

سجل سعر الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم نحو 4365.75 جنيه للبيع، و4342.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 بدون مصنعية

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد نحو 4002 جنيها للبيع، و3981 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21 بدون مصنعية

ووصل الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية إلى 3820 جنيها للبيع، و3800 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18 بدون مصنعية

وسجل سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات الصباحية اليوم نحو 3274.25 جنيه للبيع، و3257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 بدون مصنعية

ووصل سعر الذهب عيار 14 اليوم إلى 2546.75 جنيه للبيع، 2533.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 بدون مصنعية

وسجل سعر الذهب عيار 12 في محلات الصاغة نحو 2182.75 جنيه للبيع، و2171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 بدون مصنعية

ووصل سعر الذهب عيار 9 في بداية تعاملات اليوم الأحد إلى 1637.25 جنيه للبيع، و1628.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب عيار 24 4365.75 جنيه 4342.75 جنيه
سعر الذهب عيار 22 4002 جنيها 3981 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 21 3820 جنيها 3800 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3274.25 جنيه 3257.25 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2546.75 جنيه 2533.25 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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