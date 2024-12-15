الرياضة - 12:51 - مهنيا وعاطفيا وصحيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:51 - مهنيا وعاطفيا وصحيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ريال مدريد يفرط في صدارة الدوري الإسباني بتعادل مثير مع رايو فاليكانو - أخبار كلمتك

ريال مدريد يفرط في صدارة الدوري الإسباني بتعادل مثير مع رايو فاليكانو - أخبار كلمتك

مش هي بس اللي زادت، تصريح صادم من رئيس رابطة تجار السيارات عن مستقبل الأسعار (فيديو) - أخبار كلمتك

مش هي بس اللي زادت، تصريح صادم من رئيس رابطة تجار السيارات عن مستقبل الأسعار (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - علاء نبيل: خروج وسام أبوعلي نقطة التحول في مباراة الأهلي وباتشوكا (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - علاء نبيل: خروج وسام أبوعلي نقطة التحول في مباراة الأهلي وباتشوكا (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بشمال فرنسا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بشمال فرنسا - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

بخطوة مفاجئة.. عمان تهدد وفد الحوثيين بالطرد - أخبار كلمتك

بخطوة مفاجئة.. عمان تهدد وفد الحوثيين بالطرد - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة بسعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة بسعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

وائل جمعة: أول مرة أرى فريقا يهدر ركلتي ترجيح في البداية ويفوز بالمباراة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وائل جمعة: أول مرة أرى فريقا يهدر ركلتي ترجيح في البداية ويفوز بالمباراة - أخبار كلمتك

وائل جمعة: أول مرة أرى فريقا يهدر ركلتي ترجيح في البداية ويفوز بالمباراة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - أكد وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والمحلل الفني في قنوات بي إن سبورتس، أنه نزل إلى أرض ملعب 974 للاحتفال مع لاعبي الأحمر بعد إهدار فريق باتشوكا لركلتي ترجيح.

تصريح وائل جمعة بعد خسارة الأهلي من باتشوكا 

وقال وائل جمعة عبر قناة بي إن سبورتس 2: نزلت في أرض الملعب للاحتفال مع اللاعبين، لكن بكل صراحة ليس لدي ما أقوله، وأول مرة أتعرض لهذا الموقف وأرى فريقا يهدر أول ركلتي ترجيح ويفوز بالمباراة.

تعليق مروان عطية بعد مباراة الأهلي وباتشوكا 

وعبر مروان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه لخسارة مباراة كأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح، بعدما كان الأهلي قريبًا من الفوز والتأهل للمباراة النهائية، مؤكدًا أن لاعبي الفريق قدموا مباراة كبيرة ولمن لم يكن التوفيق حليفهم.

واضاف مروان: "إن الأهلي ظهر بشكل مميز للغاية أمام باتشوكا وكان هو الطرف الأفضل طوال 120 دقيقة زمن شوطي المباراة والشوطين الإضافيين، سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية، إلا أن ركلات الترجيح تعتمد على الحظ والتوفيق اللذين لم يكونا من نصيب الأهلي.

واختتم مروان حديثه مشددًا على أن لاعبي الأهلي درسوا الفريق المكسيكي بشكل جيد للغاية، والجميع كان يعرف مدى قوته خاصة بعد فوزه بنتيجة كبيرة أمام بوتافوجو البرازيلي، والتطلعات كانت قوية لخوض المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، إلا أن التوفيق غاب عن الأهلي بعدما قدم مباراة كبيرة.

وخسر الأهلي من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف  نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:31 - مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بشمال فرنسا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق