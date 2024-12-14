الرياضة - 06:31 - تقديرا لمسيرته الاستثنائية.. مهرجان الأفضل يكرم الإعلامي طارق نور بجائزة «إنجاز العمر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 06:31 مساءً - أعلن مهرجان الأفضل، عن تكريم الإعلامي طارق نور، رائد الإعلام العربي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنحه جائزة «إنجاز العمر» في الدورة العاشرة، التي تقام 20 ديسمبر الجاري بمركز المنارة في القاهرة، وذلك تقديرًا وإحتفاءًا بمسيرته الاستثنائية في صناعة الإعلان والإعلام، الممتدة لأكثر من خمسة عقود، نجح خلالها في أن يصبح أيقونة متفردة ومؤسسًا لمدرسة هي الأشهر والأنجح في تلك الصناعة تخرج منها معظم الأسماء البارزة التي تتصدر المشهد حاليًا.

يرتبط اسم الإعلامي طارق نور، لدى المشاهد وأهل الصناعة بالثقة والإبداع والتأثير والتطور المستمر.

طارق نور، الملقب بـ «امبراطور الميديا» بدأ حياته المهنية في وكالة الأهرام للإعلان، قبل أن يؤسس وكالته الخاصة نهاية السبعينات، وينطلق في هذا العالم، بأفكار ورؤى مختلفة ومتطورة، مواصلًا النجاح بتأسيس قناة «القاهرة والناس» التي حققت نجاحًا كبيرًا ومازالت تلعب دورًا مهمًا بشخصيتها المميزة.

ومؤخرا توجت رحلته بتوليه رئاسة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد دخولها في تحالف مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور، ليتولى مسؤولية تطوير صناعة الإعلام والإعلان في مصر خلال المرحلة الحالية.

«إنجاز العمر» جائزة مستحدثة يقدمها مهرجان «الأفضل» لأول مرة بدءًا من هذا العام، برعاية شبكة تليفزيون النهار، لشخصيات أيقونية، ساهمت بإنجازها الفريد والمشرف في نهضة وتقدم مجالات عملها، ودعم القوة الناعمة المصرية وتفوقها.

مهرجان «الأفضل» ينظمه موقع وشوشة، ويتولى رئاسته الشرفية الفنان الكبير محمود قابيل، والإعلامية سهير جودة مشرفًا عامًا، ويمنح جوائزه هذا العام ولأول مرة منذ انطلاقه، بناءً على استفتاء الجمهور، واختيارات لجنة التحكيم معا، لضمان معايير اختيار أكثر دقة ونزاهة سعيا تحت شعار «الأفضل.. لمن يستحق».

تضم لجنة التحكيم، إلى جانب الرئيس الشرفي للمهرجان كلاً من: المخرجين عمر عبد العزيز وهاني لاشين، والسيناريست مدحت العدل، والمؤلف تامر حبيب، والموسيقار يحيى الموجي، والمايسترو رضا رجب، والإعلاميون سوزان حسن، ورولاخرسا، وإبراهيم الكرداني، والإذاعية إيناس جوهر، والناقدة آمال عثمان، وأستاذة الإعلام ميرفت أبو عوف، والكتاب الصحفيين عماد الدين حسين ومصطفى عمار، وخالد البرماوي، والكاتبة أميرة سيد مكاوي، والكاتبة نسمة يوسف إدريس، والدكتور خالد منتصر.

أما لجنة تحكيم الرياضة، فتضم خبراء النقد الرياضي: حسن المستكاوي وفتحي سند، ونجوم الكرة المصرية، علي أبوجريشة، ومحمد عمر وفاروق جعفر وهاني رمزي وأحمد حسن وخالد بيبو و حسام غالي وأيمن يونس وسيد عبد الحفيظ وأحمد سليمان.