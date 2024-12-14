الرياضة - 09:21 - بكري: ديمقراطية الميليشيات في سوريا تقتل ولا تحنو.. وبدأت المرحلة الثانية من ربيع الخراب العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 09:21 صباحاً - حذر الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من خطورة سيطرة الفصائل الإرهابية المسلحة على مقاليد السلطة في سوريا، واعتزامها محاكمة الصحفيين والإعلاميين بتهمة دعمهم لنظام الرئيس بشار الأسد تحت مزاعم «الديمقراطية»، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية التي تستهدف الأمن القومي العربي عادت في الوقت الراهن، والتي بدأت أحداثها في 2011.

وقال بكري، في تغريدة على إكس: «الميليشيات ( الديمقراطية ) تنوي محاكمة الإعلاميين والصحفيين السوريين بتهمة دعم النظام السابق بشكل مباشر أو غير مباشر»، متسائلا: «هل أدركتم المعنى الحقيقي والتطور الطبيعي لمفهوم الديمقراطية؟.

وأضاف: «ديمقراطية تقتل ولا تحنو، ديمقراطية تحاسب ولا تُحاسب، ديمقراطية تؤمر فتطاع، ديمقراطية تلغي الدستور وتدمج الميلشيات كبديل للجيش، تحل الهيئات الأمنية وتترك البلد يعيش في فراغ، عصابات تقتل وتصادر وتفتش في النفوس».

وتابع: «هذه ديمقراطية قادرة على منافسة الذكاء الاصطناعي، لقد بدأت المرحلة الثانية من ربيع الخراب العربي بالقوة».