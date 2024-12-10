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الرياضة - 05:19 - بعثة الأهلي تغادر إلى قطر لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال " صور" - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:19 - بعثة الأهلي تغادر إلى قطر لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال " صور" - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:19 - بعثة الأهلي تغادر إلى قطر لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال " صور" - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:19 مساءً - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم، بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مطار القاهرة منذ قليل متوجهة إلى قطر استعدادًا لخوض مباراة كأس التحدي المقرر لها يوم 14 ديسمبر الجاري ضمن منافسات كأس القارات للأندية.

ويترقب الأهلي مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكتين لمواجهة الفائز منهما على كأس التحدي المؤهل إلى نهائي بطولة كأس القارات للأندية أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

وأدى الفريق مرانه في القاهرة صباح اليوم، حيث خاض اللاعبون فقرات بدنية خفيفة تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية وتدريبات الكرة، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية شهدت حماسًا كبيرًا من الجميع.

ضمت قائمة الأهلي المسافرة إلى قطر كلا من:

محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وأكرم توفيق ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وطاهر محمد طاهر وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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