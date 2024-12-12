أشرف حكيمي بالقائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

أشرف حكيمي بالقائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد تحرر اليمن من جماعة الحوثي - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد تحرر اليمن من جماعة الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل: إسرائيل تدعو إلى تحرك مشترك ضد هذه الجماعة اليمنية - أخبار كلمتك

عاجل: إسرائيل تدعو إلى تحرك مشترك ضد هذه الجماعة اليمنية - أخبار كلمتك

اللواء الفضلي.. قيمة ضائعة بين الإهمال والنسيان - أخبار كلمتك

اللواء الفضلي.. قيمة ضائعة بين الإهمال والنسيان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعة ارتباطهما.. أحدث ظهور لـ أسماء جلال وأمير المصري في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعة ارتباطهما.. أحدث ظهور لـ أسماء جلال وأمير المصري في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نفس».. كارول سماحة تطرح أولى أعمالها من كلماتها وألحانها (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نفس».. كارول سماحة تطرح أولى أعمالها من كلماتها وألحانها (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سمسم شهاب يطرح أحدث كليباته الغنائية «كتر الفلوس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سمسم شهاب يطرح أحدث كليباته الغنائية «كتر الفلوس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:51 - «صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان».. نص خطبة الجمعة غدا 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:51 - «صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان».. نص خطبة الجمعة غدا 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

5 أسباب وراء النجاح، "الحريفة" تجربة سينمائية افتتحت 2024 واختتمتها بصدارة البوكس أوفيس - أخبار كلمتك

5 أسباب وراء النجاح، "الحريفة" تجربة سينمائية افتتحت 2024 واختتمتها بصدارة البوكس أوفيس - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:40 - سعر الذهب الآن.. الأصفر يصعد خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:40 - سعر الذهب الآن.. الأصفر يصعد خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:40 - سعر الذهب الآن.. الأصفر يصعد خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:40 مساءً - سعر الذهب الآن.. ارتفع سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، فسجل سعر الذهب الآن عيار 21 بدون المصنعية في منتصف التعاملات اليوم، في محلات الصاغة المصرية نحو 3825 جنيها للبيع، ولكنه ارتفع في مساء التعاملات ليسجل نحو 3835 جنيها للبيع، لتسجل الأوقية الذهبية نحو 2686.73 دولار.

سعر الذهب الآن في مصر

وفي السطور التالية تعرض كلمتك لمتابيعها كل ما يخص سعر الذهب الآن في مصر، ويمكنكم متابعة تحديثات أسعار الذهب أولا بأول من خلال الضغط هنـــــا.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن في الصاغة المصرية

سعر الذهب الآن
سعر الذهب بيع شراء
سعر الجنيه الذهب الآن 30680 جنيه 30480 جنيه
سعر أوقية الذهب الآن 2650.3 دولار 2650.03 دولار
سعر الذهب الآن عيار 24 4382.75 جنيه 4354.25 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 22 4017.5 جنيها 3991.5 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 21 3835 جنيها 3810 جنيها
سعر الذهب الآن عيار 18 3287.25 جنيه 3265.75 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 14 2556.75 جنيه 2540 جنيه

سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية

سعر الذهب الآن عيار 24

سجل سعر الذهب عيار الآن 24 خلال التعاملات المسائية نحو 4382.75 جنيه للبيع، 4354.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

وصل سعر الذهب عيار الآن 22 في محلات الصاغة المصرية إلى مستوى 4017.5 جنيه للبيع، 3991.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن عيار 21

سيطر الارتفاع على سعر الذهب الآن عيار 21 في سوق الصاغة المصرية ليسجل 3835 جنيها للبيع، 3810 جنيهات للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

صعد سعر الذهب الآن عيار 18 في سوق الصاغة المصرية إلى مستوى 3287.25 جنيه للبيع، 3265.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

ارتفع سعر الذهب الآن عيار 14 في محلات الصاغة المصرية إلى مستوى 2556.75 جنيه للبيع، 2540 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن عيار 12

بلغ سعر الذهب الآن عيار 12 خلال التعاملات النهائية 2191.5 جنيه للبيع، 2177.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

زاد سعر الذهب الآن عيار 9 خلال التعاملات الختامية إلى مستوى 1643.5 جنيه للبيع، 1632.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

سجل سعر الجنيه الذهب الآن في مساء التعاملات نحو 30680 جنيها للبيع، 30480 جنيها للشراء.

اقرأ أيضاً
سعر الذهب خلال التعاملات المسائية الخميس 27 يونيو 2024

سعر الربع جنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

سعر الذهب الآن.. الأصفر ينخفض خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق