الرياضة - 08:40 - سعر الذهب الآن.. الأصفر يصعد خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:40 مساءً - سعر الذهب الآن.. ارتفع سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، فسجل سعر الذهب الآن عيار 21 بدون المصنعية في منتصف التعاملات اليوم، في محلات الصاغة المصرية نحو 3825 جنيها للبيع، ولكنه ارتفع في مساء التعاملات ليسجل نحو 3835 جنيها للبيع، لتسجل الأوقية الذهبية نحو 2686.73 دولار.

سعر الذهب الآن في مصر

وفي السطور التالية تعرض كلمتك لمتابيعها كل ما يخص سعر الذهب الآن في مصر، ويمكنكم متابعة تحديثات أسعار الذهب أولا بأول من خلال الضغط هنـــــا.

سعر الذهب الآن في الصاغة المصرية

سعر الذهب الآن سعر الذهب بيع شراء سعر الجنيه الذهب الآن 30680 جنيه 30480 جنيه سعر أوقية الذهب الآن 2650.3 دولار 2650.03 دولار سعر الذهب الآن عيار 24 4382.75 جنيه 4354.25 جنيه سعر الذهب الآن عيار 22 4017.5 جنيها 3991.5 جنيه سعر الذهب الآن عيار 21 3835 جنيها 3810 جنيها سعر الذهب الآن عيار 18 3287.25 جنيه 3265.75 جنيه سعر الذهب الآن عيار 14 2556.75 جنيه 2540 جنيه

سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية

سعر الذهب الآن عيار 24

سجل سعر الذهب عيار الآن 24 خلال التعاملات المسائية نحو 4382.75 جنيه للبيع، 4354.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

وصل سعر الذهب عيار الآن 22 في محلات الصاغة المصرية إلى مستوى 4017.5 جنيه للبيع، 3991.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

سيطر الارتفاع على سعر الذهب الآن عيار 21 في سوق الصاغة المصرية ليسجل 3835 جنيها للبيع، 3810 جنيهات للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

صعد سعر الذهب الآن عيار 18 في سوق الصاغة المصرية إلى مستوى 3287.25 جنيه للبيع، 3265.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

ارتفع سعر الذهب الآن عيار 14 في محلات الصاغة المصرية إلى مستوى 2556.75 جنيه للبيع، 2540 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

بلغ سعر الذهب الآن عيار 12 خلال التعاملات النهائية 2191.5 جنيه للبيع، 2177.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

زاد سعر الذهب الآن عيار 9 خلال التعاملات الختامية إلى مستوى 1643.5 جنيه للبيع، 1632.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

سجل سعر الجنيه الذهب الآن في مساء التعاملات نحو 30680 جنيها للبيع، 30480 جنيها للشراء.