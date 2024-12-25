مشاهير العرب - بعد عرض مسرحية «الباشا».. يسرا توجه رسالة لـ كريم عبد العزيز | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:41 مساءً - حرصت يسرا، على توجيه رسالة دعم لـ كريم عبد العزيز بالتزامن مع عرض مسرحية «الباشا» ضمن فعاليات موسم الرياض لعام 2024، مشيرة إلى سعادتها بعودته للمسرح من جديد.

وشاركت يسرا، البوستر التشويقي لمسرحية «الباشا» عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة عليها قائلة: «كريم حبيبي ألف مليون مبروك عبلى رجوعك المسرح، وإن شاء الله العرض يكسر الدنيا، ومن نجاح لنجاح دايما، خالص التقدير لمعالي المستشار تركي أل شيخ لمواصلة دعم المنظومة الفنية».

مسرحية الباشا لـ كريم عبد العزيز

ومن المفترض، أن تدور أحداث مسرحية الباشا التي تجمع بين كريم عبد العزيز وهنا الزاهد في إطار كوميدي، حول« أبو المعاطي الباشا» وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم.

وتتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة «ليلى الصياد»، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة. فهل سيثبتون أمام تحديات الرفاهية الجديدة؟ وهل سيصمد ترابطهم العائلي، أم سيتغير كل شيء.

أبطال مسرحية الباشا

يشارك في بطولته مسرحية الباشا بجانب كريم عبد العزيز كل من هنا الزاهد، هيدي كرم، ويزو.

وكان تركي اّل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، قد روج لمسرحية «الباشا»، قائلا: «لا تفوتون حضور المسرحية الكوميدية الباشا من بطولة النجم العربي الكبير كريم عبد العزيز والفنانة هنا الزاهد ومجموعة من النجوم مسرح بكر الشدي من 25 ديسمبر حتى 1 يناير».