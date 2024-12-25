في ذكرى ميلاده، فنانون أجادوا تجسيد شخصية السادات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:10 مساءً - في مثل هذا اليوم، 25 ديسمبر، يتم الاحتفال بذكرى ميلاد الرئيس الراحل أنور السادات الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1918 بمحافظة المنوفية، والذي قاد مصر في واحدة من أهم مراحل تاريخها الحديث، وحقق انتصارًا عظيمًا في حرب أكتوبر 1973.

ولقد كانت شخصية السادات محورًا للعديد من الأعمال في السينما والتليفزيون، وهناك عدد من الفنانين الذين أجادوا تجسيد شخصية السادات في الأعمال الفنية أبرزهم:

الفنان أحمد زكي في أيام السادات

يعتبر الفنان أحمد زكي من أبرز الفنانين الذين أجادوا تجسيد شخصية السادات على الشاشة في فيلم "أيام السادات" الذي أخرجه محمد خان، وفي هذا الفيلم، قدم أحمد زكي أداءً استثنائيًّا، حيث لعب زكي دور الرئيس الراحل بتمكن، وكانت براعة زكي في تجسيد السادات واضحة في تعبيراته الجسدية وطريقته في الحديث.

الفنان محمود البزاوي في ناصر 56

جسد الفنان محمود البزاوي في فيلم ناصر 56 شخصية الرئيس السادات، وهو الفيلم الذي تم إنتاجه عام 1996، ولكن لم يكن للسادات وظهوره مساحة كبيرة في هذا الفيلم ولكن البزاوي نجح في تقديمه.

والفيلم من إخراج محمد فاضل وتأليف محفوظ عبدالرحمن وبطولة أحمد زكي، فردوس عبدالحميد، أمينة رزق، حسن حسني، أحمد خليل.

مفيد عاشور في إمام الدعاة

وفي مسلسل إمام الدعاة، قدم الفنان مفيد عاشور شخصية الرئيس الراحل أنور السادات وبالرغم من أنه يعتبر ضيف شرف في أحداث المسلسل إلا أن مفيد قدمه بإجادة.

ويستعرض العمل السيرة الذاتية للشيخ محمد متولي الشعراوي منذ مولده في قرية دقادوس بمحافظة الدقهلية وحفظه للقرآن الكريم فى كُتاب القرية ونبوغه والتحاقه بالمعهد الديني وتفوقه فيه ثم التحاقه بالأزهر الشريف، كما يتعرض المسلسل للمحات من حياته الشخصية مع زوجته وأبنائه، والمسلسل من إخراج مصطفى الشال وتأليف بهاء الدين إبراهيم، وبطولة حسن يوسف، عفاف شعيب، سوسن بدر، حمدي أحمد، محمد الدفراوي.

الفنان محمد نصر يقدم شخصية السادات في أكثر من عمل

ونجح الفنان محمد نصر في تقديم شخصية الرئيس السادات في أكثر من عمل فني، حيث قدم الشخصية بإجادة في مسلسل العندليب ومسلسل صديق العمر ومسلسل الجماعة ٢ وكذلك مسلسل جزيرة غمام.

محمد رمضان في مسلسل كاريوكا

وفي مسلسل كاريوكا الذي تم إنتاجه عام ٢٠١٢، قدم الفنان محمد رمضان شخصية الرئيس السادات.

ومسلسل كاريوكا تناول في إطار دراما السيرة الذاتية حياة الفنانة تحية كاريوكا، ومشوارها الفني مستعرضا حياتها الشخصية، والاجتماعية وكل ما مرت به، وكان من إخراج عمر الشيخ، ومن تأليف فتحي الجندي، وبطولة وفاء عامر، عزت أبو عوف، فادية عبد الغني، تامر عبدالمنعم، محمد رمضان، مروة مهران.

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