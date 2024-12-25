لمدة يوم، تعديل اضطراري على مواعيد قطار العاصمة بسبب حدث هام - أخبار كلمتك

لمدة يوم، تعديل اضطراري على مواعيد قطار العاصمة بسبب حدث هام - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي والأهلي والمصري - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي والأهلي والمصري - أخبار كلمتك

إحباط وصدمة، خبيرة أبراج تتوقع مفاجآت لـ رانيا يوسف في2025 - أخبار كلمتك

إحباط وصدمة، خبيرة أبراج تتوقع مفاجآت لـ رانيا يوسف في2025 - أخبار كلمتك

بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا - أخبار كلمتك

بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا - أخبار كلمتك

قيادي يقتحم مدرسة لتحفيظ القران ويحولها لمقر خاص - أخبار كلمتك

قيادي يقتحم مدرسة لتحفيظ القران ويحولها لمقر خاص - أخبار كلمتك

الحكومة توافق على طرح المطارات للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

الحكومة توافق على طرح المطارات للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

كرة اليد، مجلس الإدارة يقرر حل لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها - أخبار كلمتك

كرة اليد، مجلس الإدارة يقرر حل لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها - أخبار كلمتك

إيهاب أمين: حققنا فوزا مستحقا أمام الاتحاد ودوري المرتبط بداية لموسم تاريخي - أخبار كلمتك

إيهاب أمين: حققنا فوزا مستحقا أمام الاتحاد ودوري المرتبط بداية لموسم تاريخي - أخبار كلمتك

الكشف عن حدوث مجزرة مروعة لم يتطرق لها الاعلام - أخبار كلمتك

الكشف عن حدوث مجزرة مروعة لم يتطرق لها الاعلام - أخبار كلمتك

اول تعليق للصحفي احمد ماهر عقب صدور الحكم بحقه في عدن - أخبار كلمتك

اول تعليق للصحفي احمد ماهر عقب صدور الحكم بحقه في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

في ذكرى ميلاده، فنانون أجادوا تجسيد شخصية السادات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
في ذكرى ميلاده، فنانون أجادوا تجسيد شخصية السادات - أخبار كلمتك

في ذكرى ميلاده، فنانون أجادوا تجسيد شخصية السادات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:10 مساءً - في مثل هذا اليوم، 25 ديسمبر، يتم الاحتفال بذكرى ميلاد الرئيس الراحل أنور السادات الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1918 بمحافظة المنوفية، والذي قاد مصر في واحدة من أهم مراحل تاريخها الحديث، وحقق انتصارًا عظيمًا في حرب أكتوبر 1973.

d5f72ba23d.jpg

ولقد كانت شخصية السادات محورًا للعديد من الأعمال في السينما والتليفزيون، وهناك عدد من الفنانين الذين أجادوا تجسيد شخصية السادات في الأعمال الفنية أبرزهم: 

الفنان أحمد زكي في أيام السادات 

يعتبر الفنان أحمد زكي من أبرز الفنانين الذين أجادوا تجسيد شخصية السادات على الشاشة في فيلم "أيام السادات" الذي أخرجه محمد خان، وفي هذا الفيلم، قدم أحمد زكي أداءً استثنائيًّا، حيث لعب زكي دور الرئيس الراحل بتمكن، وكانت براعة زكي في تجسيد السادات واضحة في تعبيراته الجسدية وطريقته في الحديث.

e904b4bd81.jpg

الفنان محمود البزاوي في ناصر 56

جسد الفنان محمود البزاوي في فيلم ناصر 56 شخصية الرئيس السادات، وهو الفيلم الذي تم إنتاجه عام 1996، ولكن لم يكن للسادات وظهوره مساحة كبيرة في هذا الفيلم ولكن البزاوي نجح في تقديمه.

والفيلم من إخراج محمد فاضل وتأليف محفوظ عبدالرحمن وبطولة أحمد زكي، فردوس عبدالحميد، أمينة رزق، حسن حسني، أحمد خليل.

مفيد عاشور في إمام الدعاة 

وفي مسلسل إمام الدعاة، قدم الفنان مفيد عاشور شخصية الرئيس الراحل أنور السادات وبالرغم من أنه يعتبر ضيف شرف في أحداث المسلسل إلا أن مفيد قدمه بإجادة.

ويستعرض العمل السيرة الذاتية للشيخ محمد متولي الشعراوي منذ مولده في قرية دقادوس بمحافظة الدقهلية وحفظه للقرآن الكريم فى كُتاب القرية ونبوغه والتحاقه بالمعهد الديني وتفوقه فيه ثم التحاقه بالأزهر الشريف، كما يتعرض المسلسل للمحات من حياته الشخصية مع زوجته وأبنائه، والمسلسل من إخراج مصطفى الشال وتأليف بهاء الدين إبراهيم، وبطولة حسن يوسف، عفاف شعيب، سوسن بدر، حمدي أحمد، محمد الدفراوي.

الفنان محمد نصر يقدم شخصية السادات في أكثر من عمل

ونجح الفنان محمد نصر في تقديم شخصية الرئيس السادات في أكثر من عمل فني، حيث قدم الشخصية بإجادة في  مسلسل العندليب ومسلسل صديق العمر ومسلسل الجماعة ٢ وكذلك مسلسل جزيرة غمام.

0d41fc2a24.jpg

محمد رمضان في مسلسل كاريوكا

 وفي مسلسل كاريوكا الذي تم إنتاجه عام ٢٠١٢، قدم الفنان محمد رمضان شخصية الرئيس السادات. 

f128d5952d.jpg

ومسلسل كاريوكا تناول في إطار دراما السيرة الذاتية حياة الفنانة تحية كاريوكا، ومشوارها الفني مستعرضا حياتها الشخصية، والاجتماعية وكل ما مرت به، وكان من إخراج عمر الشيخ، ومن تأليف فتحي الجندي، وبطولة وفاء عامر، عزت أبو عوف، فادية عبد الغني، تامر عبدالمنعم، محمد رمضان، مروة مهران.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق