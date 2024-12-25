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مشاهير العرب - «كان حلم حياتي».. هنا الزاهد عن مشاركتها لــ كريم عبد العزيز في الباشا |صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «كان حلم حياتي».. هنا الزاهد عن مشاركتها لــ كريم عبد العزيز في الباشا |صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كان حلم حياتي».. هنا الزاهد عن مشاركتها لــ كريم عبد العزيز في الباشا |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:41 مساءً - كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها في التعاون مع الفنان كريم عبد العزيز بمسرحية «الباشا» خلال الساعات القليلة الماضية، والتي من المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأعربت هنا الزاهد خلال لقائها مع «et بالعربي» عن سعادتها بالتعاون مع كريم عبد العزيز في مسرحية الباشا، مشيرة إلى ذلك كان ضمن أحلام حياتها، قائلة: «مبسوطة أوي بالتعاون ده لأن كان واحد من أحلامي من زمان أشتغل مع كريم عبد العزيز، والفرصة دي خلتني سعيدة وخايفة لأنه مسرح».

هنا الزاهد

كما أضافت هنا الزاهد: «دوري في المسرحية اسمها هانم، بنت شعبية بتمر بمرحلتين، الأولى تكون من مستوى معين وبعدين بيتغنوا جدا، ونشوف التطور في الشخصية، مضيفة مبسوطة أوي بالتعاون ده لأن كان واحد من أحلامي من زمان أشتغل مع كريم عبد العزيز، والفرصة دي خلتني سعيدة وخايفة لأنه مسرح».

مسرحية الباشا

ومن المفترض، أن تدور أحداث مسرحية الباشا التي تجمع بين كريم عبد العزيز وهنا الزاهد في إطار كوميدي، حول« أبو المعاطي الباشا» وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم.

وتتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة «ليلى الصياد»، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة. فهل سيثبتون أمام تحديات الرفاهية الجديدة؟ وهل سيصمد ترابطهم العائلي، أم سيتغير كل شيء.

هنا الزاهد

أبطال مسرحية الباشا

يشارك في بطولته مسرحية الباشا بجانب كريم عبد العزيز كل من هنا الزاهد، هيدي كرم، ويزو.

وكان تركي اّل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، قد روج لمسرحية «الباشا»، قائلا: «لا تفوتون حضور المسرحية الكوميدية الباشا من بطولة النجم العربي الكبير كريم عبد العزيز والفنانة هنا الزاهد ومجموعة من النجوم مسرح بكر الشدي من 25 ديسمبر حتى 1 يناير».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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