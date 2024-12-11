الرياضة - 09:21 - بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:21 صباحاً - ارتفع سعر الفراخ اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، في الأسواق والمحال التجارية.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الفراخ والبيض اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الفراخ اليوم

- سجّلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء اليوم 60 جنيهًا للكيلو.

- سعر الفراخ البيضاء اليوم بلغ 76 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 86 و90 جنيهًا للكيلو.

- سعر الفراخ الساسو سجل 81 جنيهًا، ليصل إلى المواطن بنحو 91 و 95 جنيهًا.

- سعر الفراخ البلدي حر 140 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

أسعار الكتاكيت اليوم

- سعر كتكوت أبيض أهالي 31 جنيهًا.

- سعر كتكوت أبيض شركات 32 جنيهًا.

- سعر كتكوت ساسو سجّل 19 جنيهًا.

- سعر كتكوت بلدي 19 جنيهًا.

- سعر كتكوت رزي 15 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

- سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة 140 والأسواق يتراوح بين 145 و155 جنيهًا للطبق.

- سعر طبق البيض الأحمر 145 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 150 جنيهًا.

-سعر البيض البلدي 125جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 130 و135 جنيهًا.