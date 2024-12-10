الرياضة - 05:54 - البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يتراجع إلى 23.7% خلال نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:54 مساءً - أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع التضخم الأساسي في البلاد إلى 23.7% على أساس سنوي في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر الماضي، عند أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022.

وقال البنك المركزي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم الشهري المعد من قبله، سجل في نوفمبر 2024 نسبة 0.4% مقابل 1.0% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024.

وأشار البنك، إلى أرقام التضخم الصادرة من جهة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل معدل التضخم العام للحضر 25.5% على أساس سنوي في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.

أما على أساس شهري فسجل معدل التغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، نسبة 0.5% في نوفمبر 2024 مقابل 1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024.