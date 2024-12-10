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الرياضة - 05:54 - البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يتراجع إلى 23.7% خلال نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:54 - البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يتراجع إلى 23.7% خلال نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:54 - البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يتراجع إلى 23.7% خلال نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:54 مساءً - أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع التضخم الأساسي في البلاد إلى 23.7% على أساس سنوي في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر الماضي، عند أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022.

وقال البنك المركزي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم الشهري المعد من قبله، سجل في نوفمبر 2024 نسبة 0.4% مقابل 1.0% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024.

وأشار البنك، إلى أرقام التضخم الصادرة من جهة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل معدل التضخم العام للحضر 25.5% على أساس سنوي في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.

أما على أساس شهري فسجل معدل التغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، نسبة 0.5% في نوفمبر 2024 مقابل 1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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