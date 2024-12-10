الرياضة - 05:19 - سعر الدولار الآن بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:19 مساءً - سعر الدولار الآن.. ارتفع سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن

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سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار بختام تعاملات اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك مصر

وصل سعر الدولار الأمريكي بختام تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 50.40 جنيه للشراء، 50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار الأمريكي في نهاية تعاملات اليوم في بنك الإسكندرية نحو 50.41 جنيه للشراء، 50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في المصرف المتحد

ارتفع سعر الدولار بختام تعاملات اليوم في المصرف المتحد نحو 50.40 جنيه للشراء، 50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك قناة السويس

ارتفع سعر الدولار بختام تعاملات اليوم في بنك قناة السويس نحو 50.39 جنيه للشراء، و50.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار بختام تعاملات اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 50.40 جنيه للشراء، 50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك البركة الإسلامي

سجل سعر الدولار بختام تعاملات اليوم في بنك البركة الإسلامي نحو 50.40 جنيه للشراء، 50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار بختام تعاملات اليوم في بنك القاهرة نحو 50.39 جنيه للشراء، 50.49 جنيه للبيع.