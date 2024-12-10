مانشستر سيتي يستعيد ثنائيا قويا قبل مواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:59 مساءً - استعاد مانشستر سيتي ثنائي قوي قبل مواجهة يوفنتوس في عقر داره، غدا الأربعاء، في سادس جولات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا.

عودة ثنائي مانشستر سيتي

وكان المان سيتي قد خاض مواجهة كريستال بالاس الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز، دون الرباعي فيل فودين، جون ستونز، ناثان آكي وماتيو كوفاسيتش لإصابات مختلفة.

من جانبه، أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، عودة الثنائي فودين وكوفاسيتش للتدريبات الجماعية.



ويخوض مانشستر سيتي مرانه الأخير اليوم، استعدادا لمواجهة يوفنتوس في ملعب أليانز.

ويأمل رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا في إيقاف نزيف النقاط والعودة لطريق الانتصارات في دوري الأبطال بعد التعثر بآخر جولتين، إذ تعرض للخسارة أمام سبورتنج لشبونة (1-4) ثم تعادل مع فينورد (3-3).

ويستهدف بطل إنجلترا إحياء آماله في التأهل المباشر لمراحل خروج المغلوب، في ظل احتلاله المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.