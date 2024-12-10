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مانشستر سيتي يستعيد ثنائيا قويا قبل مواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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مانشستر سيتي يستعيد ثنائيا قويا قبل مواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

مانشستر سيتي يستعيد ثنائيا قويا قبل مواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:59 مساءً - استعاد مانشستر سيتي ثنائي قوي قبل مواجهة يوفنتوس في عقر داره، غدا الأربعاء، في سادس جولات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا.

عودة ثنائي مانشستر سيتي

وكان المان سيتي قد خاض مواجهة كريستال بالاس الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز، دون الرباعي فيل فودين، جون ستونز، ناثان آكي وماتيو كوفاسيتش لإصابات مختلفة.

من جانبه، أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، عودة الثنائي فودين وكوفاسيتش للتدريبات الجماعية.


ويخوض مانشستر سيتي مرانه الأخير اليوم، استعدادا لمواجهة يوفنتوس في ملعب أليانز.

ويأمل رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا في إيقاف نزيف النقاط والعودة لطريق الانتصارات في دوري الأبطال بعد التعثر بآخر جولتين، إذ تعرض للخسارة أمام سبورتنج لشبونة (1-4) ثم تعادل مع فينورد (3-3).

ويستهدف بطل إنجلترا إحياء آماله في التأهل المباشر لمراحل خروج المغلوب، في ظل احتلاله المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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