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الدوري الانجليزي، رقم استثنائي لـ ليفربول وآرسنال بعد الجولة 17 - أخبار كلمتك

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الدوري الانجليزي، رقم استثنائي لـ ليفربول وآرسنال بعد الجولة 17 - أخبار كلمتك

الدوري الانجليزي، رقم استثنائي لـ ليفربول وآرسنال بعد الجولة 17 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:44 صباحاً - الدوري الإنجليزي، يتشارك ليفربول وآرسنال في رقم خاص في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور الجولة السابعة عشر للموسم الجاري.

ويعد الثنائي ليفربول وآرسنال الأقوى دفاعًا في البريميرليج بعدما استقبلت شباكهما 16 هدفًا فقط حتى الآن ويليهما تشيلسي ونوتينغهام فورست بعدما استقبلت شباكهما 19 هدفًا.

وابتعد ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بعد انتهاء الجولة الـ 17 من البريميرليج، ويتبقى مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 17

 

1- ليفربول 39 نقطة
2- تشيلسي 35 نقطة
3- آرسنال 33 نقطة
4- نوتينجهام فورست 31 نقطة
5- بورنموث 28 نقطة
6- أستون فيلا 28 نقطة
7- مانشستر سيتي 27 نقطة
8- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
9- فولهام 25 نقطة
10- برايتون 25 نقطة
11- توتنهام هوتسبير 23 نقطة
12- برينتفورد 23 نقطة 
13- مانشستر يونايتد 22 نقطة
14- وست هام يونايتد 20 نقطة
15- إيفرتون 16 نقطة
16- كريستال بالاس 16 نقطة
17- ليستر سيتي 14 نقطة
18- وولفرهامبتون 12 نقطة
19- إبسويتش تاون 12 نقطة
20- ساوثهامتون 6 نقاط

نتائج الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز 

أستون فيلا  2-1 مانشستر سيتي 

وست هام يونايتد 1-1 برايتون

إيبسويتش تاون 0-4 نيوكاسل يونايتد 

برينتفورد 0-2 نوتينغهام فورست 

كريستال بالاس 1-5 آرسنال 

إيفرتون 0-0 تشيلسي 

مانشستر يونايتد 0-3 بورنموث 

فولهام 0-0 ساوثهامبتون

ليستر سيتي 0-3 وولفرهامبتون 

توتنهام 3-6 ليفربول 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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