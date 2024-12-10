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طارق أبو العينين: هذا سر غيابي عن عمومية الجبلاية - أخبار كلمتك

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طارق أبو العينين: هذا سر غيابي عن عمومية الجبلاية - أخبار كلمتك

طارق أبو العينين: هذا سر غيابي عن عمومية الجبلاية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:04 مساءً - اتحاد الكرة، شدد طارق أبو العينين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على أن المجلس الجديد للجبلاية، سيعمل على تطوير وتنمية موارد الاتحاد ومصادر دخله، بشكل يليق بمكانة الكرة المصرية، خلال المرحلة المقبلة.

وقال أبو العينين، على هامش الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، لاختيار مجلس جديد الجبلاية: "نهدف إلى تنمية موارد الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وذلك لمواجهة الأزمات المالية الحالية، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات المستقبلية للتطوير".

وتابع: "سنعمل في المجلس على  الاستفادة من كل الموارد والفرص المتاحة واستغلالها في تطوير كل النواحي الخاصة بالكرة المصرية".

وأردف: "لدينا الكثير من الخطط والأفكار الاستثمارية التي سنطبقها داخل الجبلاية خلال المرحلة المقبلة، من أجل تطوير الاتحاد، وذلك لخدمة كافة عناصر اللعبة داخل مصر".

وأتم: "أشكر أجهزة الدولة وأعضاء عمومية الجبلاية، على ثقتهم في قدرتنا، وسنعمل بكل جهد خلال المرحلة المقبلة، من أجل تطوير الكرة المصرية بشكل يليق بمكانتها المعروفة للجميع".

وتغيب طارق أبو العينين، عن الجمعية العمومية للجبلاية، التي عقدت اليوم، الثلاثاء، في مشروع الهدف بأكتوبر، بسبب سفره خارج القاهرة لظروف قهرية خاصة.

 

فيما صرح المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، بأن هناك تحديات كبيرة تواجه المجلس الجديد.

وقال أبوريدة في تصريحات عقب الفوز رسميا برئاسة اتحاد الكرة، سيكون هناك اجتماع قريب مع الأندية لبحث المرحلة القادمة.

وأكد أبوريدة: ليس لدى مانع من إعلان قرار لجنة الانضباط ولكن لم أرَ أي أوراق تخص العقوبات حتى الآن.

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بشكل رسمي، على تنصيب هاني أبوريدة رئيسا لاتحاد الكرة لدورة انتخابية جديدة تستمر حتى ختام المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

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عمومية تاريخية في اتحاد الكرة

 وشهدت الجمعية العمومية المقامة حاليا في مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، حضورا تاريخيا من جانب أعضاء الجمعية العمومية، حيث حضر 111 ناديا من أصل 134 لهم حق الحضور والتصويت.

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وفتح اتحاد الكرة في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية.

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 واستمر التسجيل لمدة ساعتين، بحيث لا يتم السماح للأندية بالتسجيل بعد الحادية عشر صباحا وتنص لائحة النظام الأساسي أنه لابد من حضور نسبة 50+1 من عدد أعضاء الجمعية العمومية بواقع 68 ناديًا من 134 ناديًا لاكتمال النصاب القانوني على أن يتم تصويت 25% بنعم لاختيار القائمة والفوز بالتزكية، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني أو رفض قائمة المهندس هاني أبو ريدة سوف يتسلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مهام عمل الجبلاية علي أن تُعاد الإجراءات من جديد ويتم فتح باب الترشح للانتخابات من جديد.

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تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة

 وتضم القائمة كلًا من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر،وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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