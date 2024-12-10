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بالعلامة الكاملة، منتخب الإسكواش سيدات يتصدر ترتيب مجموعته في بطولة العالم - أخبار كلمتك

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بالعلامة الكاملة، منتخب الإسكواش سيدات يتصدر ترتيب مجموعته في بطولة العالم - أخبار كلمتك

بالعلامة الكاملة، منتخب الإسكواش سيدات يتصدر ترتيب مجموعته في بطولة العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:04 مساءً - الإسكواش،  تصدر المنتخب الوطني للإسكواش سيدات، ترتيب مجموعته في بطولة العالم للفرق المقامة حاليا في هونج كونج بمشاركة عدد كبير من المنتخبات القوية.

وخاض المنتخب الوطني مباراتين في دور المجموعات، الأولى أمام منتخب اليابان وفاز بها منتخبنا بنتيجة (3-0)، قبل الفوز في المواجهة الثانية أمام منتخب إسبانيا بنفس النتيجة.

 

منتخب الرجال يتصدر ترتيب مجموعته

كما تصدر المنتخب الوطني للإسكواش رجال، ترتيب مجموعته في بطولة العالم للفرق المقامة حاليا في هونج كونج بمشاركة عدد كبير من المنتخبات القوية.

وخاض المنتخب الوطني مباراتين في دور المجموعات، الأولى أمام منتخب إسبانيا وفاز بها منتخبنا بنتيجة (3-0)، قبل الفوز في المواجهة الثانية أمام منتخب اليابان بنفس النتيجة.

وحقق الـ منتخب الوطني الفوز اليوم الثلاثاء على المنتخب الياباني بنتيجة (3-0)، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة العالم للفرق، وجاءت نتائج المواجهات كالتالي:

فوز علي فرج على توموتاكا إندو بنتيجة (3-1)

فوز مازن هشام على ناوكي هياياشي بنتيجة (3-0)

فوز كريم عبد الجواد على شوتا ياسوناري بنتيجة (3-0)

 

نوران جوهر تتصدر التصنيف العالمي للإسكواش

وعلى جانب آخر، نجحت نوران جوهر لاعبة منتخب مصر للإسكواش في إنهاء سيطرة زميلتها نور الشربيني على صدارة التصنيف العالمي، والتي امتدت لأسابيع طويلة.

وتصدرت نوران جوهر التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش بعد حصد لقب بطولة هونج كونج المفتوحة، فيما تراجعت نور الشربيني للمركز الثاني.

وشهدت قائمة أفضل 10 لاعبات وجود 5 مصريات وترتيبهن كالتالي:

1- نوران جوهر

2- نور الشربيني 

3- هانيا الحمامي

7- روان العربي

8- أمينة عرفي

تصنيف لاعبات الإسكواش

 وحصدت نوران جوهر لاعبة منتخب مصر للإسكواش لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش بعد الفوز على زميلتها نور الشربيني في المباراة النهائية.

وفازت نوران جوهر على زميلتها نور الشربيني بنتيجة (3-1) في المباراة النهائية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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