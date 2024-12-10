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الرياضة - 03:52 - اغتيال عالم الكيمياء السوري حمدي إسماعيل ندى داخل منزله في دمشق - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:52 - اغتيال عالم الكيمياء السوري حمدي إسماعيل ندى داخل منزله في دمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:52 - اغتيال عالم الكيمياء السوري حمدي إسماعيل ندى داخل منزله في دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:52 مساءً - أعلنت مصادر سورية في العاصمة دمشق، العثور على عالم الكيمياء العضوية السوري البارز، الدكتور حمدي إسماعيل ندى، مقتولًا في منزله.

وأكدت المصادر، أن الجريمة وقعت في ظروف غامضة، مما أثار حالة من الصدمة والحزن بين الأوساط الأكاديمية والعلمية.

الدكتور ندى، الذي يعتبر من أبرز العلماء في مجاله، كان له إسهامات كبيرة في تطوير الأبحاث الكيميائية على المستوى المحلي والدولي.

وتعيش سوريا حالة من الفراغ الأمني مع انهيار نظام الأسد، في وقت تعمل بعض الأطراف الدولية منها إسرائيل على تمرير مشاريعها في سوريا من خلال قصف البنى التحتة العسكرية السورية، والتوسع في مناطق خط التماس في القنيطرة وجبل الشيخ.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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