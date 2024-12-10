الرياضة - 09:45 - شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمنخفضي الدخل.. أسعار الوحدات وقيمة القسط الشهري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:45 صباحاً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. اقترب موعد انتهاء حجز الوحدات السكنية بـ مشروع سكن لكل المصريين 5، حيث من المقرر أن يكون آخر موعد للتقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لـ محدودي ومتوسطي الدخل يوم 26 ديسمبر المقبل.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

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أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي ما بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه في المدن الجديدة: «أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، سوهاج الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، أخميم الجديدة، غرب قنا، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة».

كما يتراوح سعر شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري في المحافظات ما بين 184 لـ 400 ألف جنيه.

وتتراوح أسعار الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا ما بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه في المدن الجديدة: «حدائق العاصمة، 15 مايو، أكتوبر الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة».

ويبلغ مقدم جدية الحجز 30 ألف جنيه للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم في المدن الجديدة، ومقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم في المحافظات.

قيمة القسط الشهري لـ شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يبلغ قيمة القسط الشهري لـ شقق الإسكان الاجتماعي بـ سكن لكل المصريين 5 لمن يتقاضى دخل شهري 3500 جنيه نحو 897 جنيه» شهريا.

وقيمة القسط الشهري لشقق 75 مترًا بـ الإسكان اجتماعي لمن يتقاضى دخل شهري 3500 جنيه، تكون 1071 جنيهًا شهريا.

كما يبلغ قيمة القسط الشهري لـ شقق الإسكان الاجتماعي بـ سكن لكل المصريين 5 في بعض الأماكن لمن يتقاضى دخل شهري 3700 جنيه نحو 1828 جنيها.

والقسط الشهري لشقق الإسكان الاجتماعي مساحة 90 مترًا، يبدأ من 1338 جنيها لـ الوحدات السكنية، التي يبلغ سعرها 250 ألف جنيه.

وتكون قيمة الدفعة ربع السنوية للعام الأول 4 دفعات» 7 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثاني 4 دفعات» 8 آلاف جنيه.

وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثالث 4 دفعات» 9 آلاف جنيه، ويتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20% عند التعاقد.