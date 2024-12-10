سبب غريب رصدته الكاميرا، شاهد ماذا فعل مدرب برشلونة ليستحق أول طرد في مسيرته (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:08 صباحاً - تلقى الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أول بطاقة حمراء في مسيرته خلال مباراة فريقه الماضية ضد ريال بيتيس بالدوري الإسباني.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في ملعب "بينيتو فيامارين" ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

وتقدم روبرت ليفاندوفسكي لمصلحة برشلونة بعد مرور 39 ولكن الحكم احتسب ضربة جزاء لمصلحة ريال بيتيس سجل منها جيوفاني لو سيلسو هدف التعادل في الدقيقة 68.

وتلقى هانز فليك البطاقة الحمراء بشكل مباشر بعدما أبدى عدم موافقته على ركلة الجزاء التي اُحتسبت لبيتيس، بسبب تدخل من فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة على كلمتكر روكي مهاجم أصحاب الأرض.

وذكر الحكم مونييز رويز في تقرير المباراة أنه "في الدقيقة 65، تم طرد المدرب فليك بسبب خروجه من المنطقة الفنية وهو يصرخ ويلوح احتجاجًا على أحد قراراتي".

ولم يُظهر فليك أي ردة فعل غاضبة سوى رفع يده دون النظر للحكم بينما كشف الحكم في تقريره عن سبب طرد فليك بأنه لوح غاضبًا خارج منطقته الفنية اعتراضًا على القرار.

وفي فيديو التقطته كاميرا شبكة "DAZN" الإسبانية، يمكن رؤية فليك وهو يقوم بلفتة استنكار طفيفة من خلال رفع يده ودون حتى النظر إلى الحكم، لتؤدي إلى حصوله على البطاقة الحمراء.

كما اتضح أن مونيز رويز اتخذ قراره بطرد فليك، بناءً على طلب الحكم المساعد الذي كان قريبًا من مدرب برشلونة وشاهد الواقعة.

يذكر أن البطاقة الحمراء قد تتسبب في إيقاف فليك من مباراتين إلى 3 مباريات أو لمدة تصل إلى شهر واحد، ليقرر برشلونة تقديم طعن ضد الطرد الذي يراه "ظالما"، لرغبته في وجود مدربه على مقاعد البدلاء بالمباريات المتبقية هذا العام.

وتقدم برشلونة بطعن ضد قرار طرد مدربه الذي يهدده بالغياب عن مقاعد برشلونة لفترة تتراوح بين مباراتين إلى 3 لقاءات.

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