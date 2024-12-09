الرياضة - 05:31 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الإثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:31 صباحاً - أسعار الذهب اليوم.. شهدت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعا بقيمة 50 جنيها، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024، حيث سجل عيار 21 نحو 3750 جنيهًا، في حين سجل عيار 24 نحو 4285 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 3214 جنيهًا.

فيما بلغ أسعار الذهب عيار 14 نحو 2500 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 30000 جنيها، والأوقية (وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، سجلت 2633 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب بعد المصنعية

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و700 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار 21 من 3810 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار 18 نحو 3274 جنيهًا، ووصل سعر عيار 14، إلى 2560 جنيهًا.

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.