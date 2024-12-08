الرياضة - 11:07 - المقاومة الفلسطينية توقع قوة للاحتلال شرق رفح بين قتيل وجريح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:07 مساءً - أعلنت المقاومة الفلسطينية، تمكنها من استهداف 3 دبابات تابعة للاحتلال من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 شرق مدينة رفح بقطاع غزة، حسبما ذكرت قناة الجزيرة.

وأضافت الفصائل الفلسطينية أنها استهدفت خلال الكمين قوة راجلة من 7 جنود تحصنت في منزل بقذيفة «TBG» لتوقعهم بين قتيل وجريح.

وأشارت إلى أنها استهدفت جرافة «D9 عسكرية بقذيفة «تاندوم» فور تقدم قوة النجدة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي مستمرا في عدوانه على قطاع غزة حتى اليوم الخميس 8 ديسمبر 2024 الذي يوافق اليوم 429 منذ بداية عدوانه، الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، بعدما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، شارة البداية لمعركة طوفان الأقصى.

وارتفع عدد شهداء غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 44708 شهيدا، حسبما أعلنت الصحة الفلسطينية، وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 106050 مصابا.