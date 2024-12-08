الدوري الإسباني، إشبيلية يتقدم 1/2 على أتليتكو مدريد بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، إشبيلية يتقدم 1/2 على أتليتكو مدريد بالشوط الأول - أخبار كلمتك

صورة متداولة للحظة وصول بشار الأسد مع زوجته إلى روسيا، ما حقيقتها؟ - أخبار كلمتك

صورة متداولة للحظة وصول بشار الأسد مع زوجته إلى روسيا، ما حقيقتها؟ - أخبار كلمتك

السيسي يشارك في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة رئيس وزراء النرويج - أخبار كلمتك

السيسي يشارك في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة رئيس وزراء النرويج - أخبار كلمتك

تفاصيل الإعلان عن وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم لعام 2025 - أخبار كلمتك

تفاصيل الإعلان عن وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم لعام 2025 - أخبار كلمتك

المصري يتعادل مع بلاك بولز 1-1 ويتقاسم صدارة المجموعة مع الزمالك بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

المصري يتعادل مع بلاك بولز 1-1 ويتقاسم صدارة المجموعة مع الزمالك بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل شخصية هنا الزاهد بـ مسلسل «إقامة جبرية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل شخصية هنا الزاهد بـ مسلسل «إقامة جبرية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - برفقة أمير المصري ومحمد فراج.. نور النبوي يؤدي مناسك العمرة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - برفقة أمير المصري ومحمد فراج.. نور النبوي يؤدي مناسك العمرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:07 - المقاومة الفلسطينية توقع قوة للاحتلال شرق رفح بين قتيل وجريح - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:07 - المقاومة الفلسطينية توقع قوة للاحتلال شرق رفح بين قتيل وجريح - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء النرويجي يؤكد اعتزازه بالزيارة التاريخية للرئيس السيسي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء النرويجي يؤكد اعتزازه بالزيارة التاريخية للرئيس السيسي - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: التاريخ يحكم على فترة الرئيس مبارك - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: التاريخ يحكم على فترة الرئيس مبارك - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:07 - المقاومة الفلسطينية توقع قوة للاحتلال شرق رفح بين قتيل وجريح - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:07 - المقاومة الفلسطينية توقع قوة للاحتلال شرق رفح بين قتيل وجريح - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:07 - المقاومة الفلسطينية توقع قوة للاحتلال شرق رفح بين قتيل وجريح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:07 مساءً - أعلنت المقاومة الفلسطينية، تمكنها من استهداف 3 دبابات تابعة للاحتلال من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 شرق مدينة رفح بقطاع غزة، حسبما ذكرت قناة الجزيرة.

وأضافت الفصائل الفلسطينية أنها استهدفت خلال الكمين قوة راجلة من 7 جنود تحصنت في منزل بقذيفة «TBG» لتوقعهم بين قتيل وجريح.

وأشارت إلى أنها استهدفت جرافة «D9 عسكرية بقذيفة «تاندوم» فور تقدم قوة النجدة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي مستمرا في عدوانه على قطاع غزة حتى اليوم الخميس 8 ديسمبر 2024 الذي يوافق اليوم 429 منذ بداية عدوانه، الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، بعدما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، شارة البداية لمعركة طوفان الأقصى.

وارتفع عدد شهداء غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 44708 شهيدا، حسبما أعلنت الصحة الفلسطينية، وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 106050 مصابا.

اقرأ أيضاً
المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنات غلاف غزة وتجمعات للاحتلال في جباليا

المقاومة الفلسطينية تستهدف جرافة عسكرية «D9 في تل السلطان بـ رفح

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 03:44 - حديد عز بـ 39000 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 8 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق