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تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة أورلاندو بدوري أبطال إفريقيا غدا - أخبار كلمتك

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تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة أورلاندو بدوري أبطال إفريقيا غدا - أخبار كلمتك

تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة أورلاندو بدوري أبطال إفريقيا غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:44 مساءً - الأهلي، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة أورلاندو غدا السبت في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة أورلاندو 

واستهل الأهلي مرانه الختامي بقراءة الفاتحة، ثم عقد مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

أدى لاعبو الأهلي فقرات بدنية متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وتدريبات بدنية قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة، وانتهى المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين. 

وأدى ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأورلاندو 

كما عقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام أورلاندو، ظهر اليوم بإستاد أورلاندو، بحضور مندوبي ‏الناديين وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

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حضر من الأهلي كل من سمير عدلي، المدير الإداري للشئون الخارجية للفريق، وماهر عبد العزيز، المدير الإداري للشئون الإدارية ‏والمالية، ومحمد أسامة إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني.‏‎ ‎

خلال الاجتماع، تمت مراجعة  كل الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد وصول الفريقين إلى الملعب، وبدء عمليات الإحماء، ‏والزي الخاص بكل فريق‎. 

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وتقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي فريق أورلاندو ‏الزي الأسود‎. ‎


ويلتقي الأهلي مع أورلاندو ظهر غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا 

 وتنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصر غد السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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